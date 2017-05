Sicherheit bei Kirchentag nach Anschlag von Manchester auf dem Prüfstand

Nach dem Anschlag von Manchester ist in Berlin vor dem Evangelischen Kirchentag und dem DFB-Pokalfinale am Wochenende die Frage der Sicherheit noch einmal verstärkt in den Fokus gerückt. Die Konzepte seien "nochmals überprüft" worden, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière der "Bild"-Zeitung vom Mittwoch. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sieht die Sicherheitskräfte gut aufgestellt. Der Kirchentag soll am Mittwochabend beginnen.

De Maizière mahnte mit Blick auf den Anschlag in Manchester, sich bei den Kontrollen bei Großveranstaltungen nicht nur auf Zugangskontrollen zu konzentrieren. Es müsse auch die Situation nach Abschluss der Veranstaltung, wenn die Menschen die Hallen oder Stadien verlassen, genau in den Blick genommen werden. In Manchester hatte sich nach dem Ende eines Popkonzerts ein Selbstmordattentäter im Eingangsbereich in die Luft gesprengt. 22 Menschen wurden getötet und 59 verletzt, darunter viele Kinder und Jugendliche.

De Maizière sicherte dem zuständigen Berliner Innensenator die Hilfe des Bundes zu, wenn dies erforderlich sein sollte. Der Minister will nach eigenen Angaben auch selbst an drei Großveranstaltungen in den kommenden Tagen in Berlin teilnehmen. Neben dem Kirchentag sind dies das DFB-Pokalfinale zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt am Samstag und das eine Woche später startende Turnfest.

Berlins Innensenator Geisel sieht die Bundeshauptstadt mit dem bestehenden Sicherheitskonzept gut aufgestellt. Es müsse grundsätzlich nichts verändert werden, auch wenn es sicher gut sei, "noch mal draufzuschauen", sagte er im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Es seien insgesamt 6000 Polizisten im Einsatz.

Geisel mahnte aber zugleich ein zurückhaltendes Auftreten an. "Wir müssen aufpassen, dass wir mit den Sicherheitsmaßnahmen nicht die eigentlichen Veranstaltungen ersticken", sagte der Innensenator. Dies sei eine "Gratwanderung".

In Berlin soll am Mittwochabend mit mehreren Gottesdiensten und einem Abend der Begegnung der 36. Deutsche Evangelische Kirchentag beginnen. Der alle zwei Jahre stattfindende Kirchentag steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des 500-jährigen Reformationsjubiläums. Eine ganze Reihe von Veranstaltungen gibt es auch in der Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sprach von einem "ganz besonderen Kirchentag", weil er im Zeichen des Reformationsjubiläums stehe. Berlin sei stolz darauf, den Titel "Reformationsstadt Europas" zuerkannt bekommen zu haben. "Toleranz und Freiheit, Vielfalt und Weltoffenheit sind heute Berlins Markenzeichen", zeigte sich Müller überzeugt. Das Erbe Martin Luthers habe diese "für unsere Gesellschaft so wichtigen Werte mitgeprägt".

Zu den Höhepunkten des Kirchentags zählt ein gemeinsamer Auftritt des früheren US-Präsidenten Barack Obama mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag vor dem Brandenburger Tor. Insgesamt umfasst der Kirchentag 2100 Veranstaltungen, es werden weit mehr als 100.000 Dauerteilnehmer und dazu noch zehntausende Tagesgäste erwartet.