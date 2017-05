Sicherheit für Kirchentag nach Anschlag von Manchester noch einmal überprüft

Nach dem Anschlag von Manchester ist das Sicherheitskonzept für den Evangelischen Kirchentag in Berlin noch einmal überprüft worden. Wie Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) der "Bild"-Zeitung vom Mittwoch sagte, sollen die Kontrollen auch nach Abschluss von Großveranstaltungen wie dem Kirchentag verstärkt werden. "Wir dürfen uns dabei nicht nur auf Zugangskontrollen konzentrieren, sondern müssen – das haben die Ereignisse in Manchester gezeigt – auch die Situation nach Abschluss der Veranstaltung, wenn die Menschen die Hallen oder Stadien verlassen, genau in den Blick nehmen", sagte der Minister.

In Manchester hatte sich nach dem Ende eines Pop-Konzerts ein Selbstmordattentäter im Eingangsbereich in die Luft gesprengt. 22 Menschen wurden getötet und 59 verletzt, darunter viele Kinder und Jugendliche.

De Maizière sagte mit Blick auf Großveranstaltungen in Deutschland, die Sicherheitskonzepte der Veranstalter berücksichtigten auch terroristische Gefahren. "Und die Konzepte wurden nach dem Anschlag von Manchester nochmals überprüft. Dazu gehören natürlich vor allem Kontrollen im Umfeld von Großveranstaltungen." Der Berliner Polizei sicherte er die Hilfe des Bundes zu. De Maizière wollte nach eigenen Angaben an allen drei Großveranstaltungen in den nächsten Tagen in Berlin teilnehmen. Neben dem Kirchentag, der am Mittwoch beginnt, sind dies das Pokalfinale und das Turnfest.

De Maizière sprach von einer neuen Dimension des Terrors in Manchester. Dass Kinder das Ziel des Anschlags gewesen seien, "das verschlägt einem die Sprache", sagte der Minister der "Bild"-Zeitung. "Es ist besonders niederträchtig und es ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Terroristen auf ihrem abscheulichen Irrweg wirklich vor nichts Halt machen." Für den CDU-Politiker sind "Terroristen mörderische Verbrecher, die mit aller Härte verfolgt und bekämpft werden müssen".