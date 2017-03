Sieben Festnahmen nach tödlichem Angriff im Londoner Regierungsviertel

Einen Tag nach dem Anschlag im Londoner Regierungsviertel haben die Fahnder bei Razzien sieben Verdächtige festgenommen, unter anderem in der Hauptstadt und in Birmingham. Der Terrorabwehr-Chef von Scotland Yard, Mark Rowley, sagte am Donnerstag, der Angreifer habe wohl auf eigene Rechnung gehandelt und sei "vom internationalen Terrorismus" angestiftet worden. Die Zahl der bei dem Anschlag am Mittwoch getöteten Menschen korrigierte er von fünf auf vier.

"Wir haben sechs Adressen aufgesucht und sieben Festnahmen gemacht", sagte Rowley weiter. Der von der Polizei vor dem Parlament erschossene Attentäter habe drei Menschen getötet, sagte Rowley. Es handele sich um eine etwa 40-jährige Frau, einen etwa 50-jährigen Mann sowie den vor dem Parlament von dem Angreifer mit einem Messer attackierten 48-jährigen Polizisten.

Am späten Mittwochabend hatte die Polizei von insgesamt fünf Toten und 40 Verletzten gesprochen. 29 Verletzte wurden nach Rowleys Angaben noch im Krankenhaus behandelt. Sieben von ihnen seien in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Unklar war weiter, ob Deutsche verletzt wurden. Das Auswärtige Amt in Berlin teilte am Morgen mit, die deutsche Botschaft in London stehe "in engem Kontakt mit den zuständigen britischen Behörden" und bemühe sich "mit Hochdruck um Aufklärung".

Laut BBC wurde das bei dem Anschlag verwendete Fahrzeug, ein grauer SUV, in Birmingham angemietet. Die mittelenglische Stadt gilt als Hochburg der Islamistenszene in Großbritannien. Einer der mutmaßlichen Drahtzieher von Brüssel und Paris, Mohamed Abrini, hatte dort gewohnt. Er sitzt seit seiner Festnahme in Belgien im April vergangenen Jahres in Haft. Der Anschlag in London ereignete sich am Jahrestag der Brüsseler Anschläge vom 22. März 2016 mit 32 Toten.

Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, die Identität des Angreifers zu kennen. Sie gebe den Namen aber in dieser "sensiblen Ermittlungsphase" nicht heraus, sagte Rowley.

Scotland Yard sprach bereits nach kurzer Zeit von einem "terroristischen" Angriff und nahm Ermittlungen zu einem möglichen islamistischen Hintergrund auf. Auf einem Foto der Nachrichtenagentur Press Association war ein bärtiger Mann in schwarzer Kleidung auf einer Krankenwagentrage zu sehen, von dem angenommen wurde, dass er der Attentäter war.

Die Abgeordneten kehrten am Vormittag ins Parlament an der Westminster Bridge zurück. Zu Beginn ihrer Sitzung legten sie eine Schweigeminute ein. Einige hundert Meter weiter fand vor dem Gebäude von Scotland Yard eine Zeremonie statt, bei der unter anderem des getöteten Polizisten gedacht wurde. In Westminster wehten die Fahnen auf Halbmast.

In dem weiterhin abgesperrten Gebiet um Westminister Palace herrschte eine eigenartige Stille. Nur die Geräusche der über dem Tatort kreisenden Hubschrauber waren zu hören. Die zum Parlament führende Westminister-Bridge war nach wie vor nicht passierbar. Der Angreifer hatte dort Fußgänger überfahren, bevor er in rasender Fahrt die Absperrungen zum Parlament durchbrach. Dort stach er den Polizeibeamten nieder, bevor ihn die Polizei erschoss.

Das schottische Parlament, das seine Debatte über ein neues Unabhängigkeitsreferendum am Mittwoch wegen des Angriffs unterbrach, setzte die Abstimmung am Donnerstag auf kommenden Dienstag fest. Die schwarz gekleidete Premierministerin Theresa May sagte nach einem Krisentreffen ihres Kabinetts am Mittwochabend, die Briten würden sich "niemals dem Terror beugen".

Aus aller Welt trafen Beileidsbekundungen in London ein. Paris schaltete als Zeichen der Solidarität um Mitternacht die Beleuchtung des Eiffelturms aus. Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault will am Donnerstag die verletzten französischen Opfer des Anschlags besuchen.

bt/ju