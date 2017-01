Sieben südeuropäische Länder stimmen sich bei Gipfel in Lissabon ab

Die Staats- und Regierungschefs von sieben südeuropäischen Ländern kommen am Samstag zu einem Gipfeltreffen in Lissabon zusammen. In Portugals Hauptstadt werden unter anderem Frankreichs Staatschef François Hollande und der griechische Regierungschef Alexis Tsipras erwartet. Auch Italien, Spanien, Zypern und Malta zählen zu den Teilnehmerländern.

Die sieben EU-Mitglieder wollen vor den nächsten EU-Gipfeln am 3. Februar in Malta und am 25. März in Rom ihre Positionen in drängenden Fragen wie dem Umgang mit der Flüchtlingskrise abstimmen. Auch die Themen Verteidigung und die Vertiefung der Währungs- und Wirtschaftsunion stehen auf dem Programm. Die EU sieht sich derzeit angesichts des Erstarkens von Rechtspopulisten, des geplanten Brexit sowie des protektionistisch auftretenden US-Präsidenten Donald Trump vor großen Herausforderungen.