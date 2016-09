Siemens investiert fünf Milliarden Euro in Argentinien

Der Siemens-Konzern will seine Aktivitäten in Argentinien kräftig ausbauen. Es würden etwa fünf Milliarden Euro in dem Land investiert, insbesondere in Infrastruktur-, Verkehrs- und Energieprojekte, sagte Vorstandschef Joe Kaeser am Mittwoch (Ortszeit) auf einer Wirtschaftskonferenz in Buenos Aires. Siemens werde 3000 Arbeitsplätze schaffen, davon 700 für junge Leute. Weitere 7000 Jobs sollten in Zusammenhang mit den Siemens-Investitionen bei anderen Firmen entstehen.

Der Industriekonzern ist bereits seit mehr als hundert Jahren in Argentinien tätig und hat dort derzeit etwa 1400 Mitarbeiter. Kaeser sagte in Buenos Aires, jetzt sei der richtige Moment, um zu investieren. Argentinien erlebe eine entscheidende Phase, in der eine neue politische Richtung eingeschlagen werde. An der Spitze des Landes steht seit vergangenem Winter der konservative Politiker Mauricio Macri.

Die Absichtserklärung von Siemens zu den Investitionen wurde im Beisein von Macri und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) unterzeichnet, der am Mittwoch Argentinien besuchte. Er wollte am Donnerstag nach Kanada weiterreisen.