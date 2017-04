Slowenien setzt wegen Staus verschärfte Kontrollen an Schengen-Außengrenze aus

Wegen "unerträglicher" Staus an der Grenze zu Kroatien hat Slowenien die verschärften Grenzkontrollen an den Außengrenzen des Schengenraums bereits kurz nach Inkrafttreten wieder ausgesetzt. Der slowenische Regierungschef Miro Cerar erklärte am Sonntag auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter, die Nachbarländer würden der EU-Kommission Vorschläge für Änderungen machen. Balkanreisende auf dem Weg in die Osterferien standen am Wochenende stundenlang im Stau.

"Die Umsetzung der EU-Direktive an der Grenze zu Kroatien hat in den vergangenen Tagen völlig unerträgliche Zustände geschaffen", erklärte Cerar. Er habe sich am Samstag mit seinem kroatischen Kollegen Andrej Plenkovic beraten und vereinbart, der EU-Kommission Vorschläge zu unterbreiten, um die Regelungen "so bald wie möglich auf angemessene Weise anzupassen".

Aus dem slowenischen Innenministerium hieß es bereits am Samstag, die verschärften Kontrollen seien "an einigen Grenzübergängen" wieder erleichtert worden. Ein Polizeisprecher in Novo Mesto nahe der Grenze zu Kroatien sagte dem staatlichen Fernsehen, die Polizei kontrolliere seit Freitagabend keine EU-Bürger mehr, sondern nur noch Angehörige von Drittstaaten.

Grund für die Aussetzung der verschärften Kontrollen waren demnach lange Schlangen an der Grenze zwischen Slowenien und Kroatien, das nicht zum Schengenraum gehört. Hunderte Autos und Busse steckten an der Grenze fest, zahlreiche Urlauber aus Deutschland, Österreich und der Schweiz standen auf dem Weg in den Osterurlaub stundenlang im Stau. Slowenien kontrolliert 670 Kilometer der Schengen-Außengrenze zu Kroatien und war eines der Transitländer für Flüchtlinge auf der Balkanroute.

"Wir müssen die Sicherheit innerhalb des Schengenraums sicherstellen, aber nicht, indem wir so schlechte Gefühle bei den Leuten auslösen und unserer Wirtschaft schaden", erklärte Cerar. Die slowenische Polizei werde erst wieder schärfer kontrollieren, wenn sich die Lage an der Grenze normalisiert habe.

Die verschärften Kontrollen für die EU-Mitgliedstaaten waren erst am Freitag in Kraft getreten und sollten zur Terrorbekämpfung dienen. Auch EU-Bürger sollten systematisch überprüft werden.

Die EU-Innenminister hatten die Änderung vor gut einem Jahr in der Folge der Pariser Anschläge vom November 2015 beschlossen. Verhindert werden soll insbesondere, dass aus Europa stammende Dschihad-Kämpfer unerkannt aus Syrien oder dem Irak zurückkehren und dann in Europa Anschläge verüben.

Dem Schengenraum gehören 26 Länder an, 22 EU-Staaten sowie Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein. Innerhalb des Schengenraums gibt es grundsätzlich keine Kontrollen zwischen den Mitgliedstaaten, kontrolliert wird normalerweise nur an den Außengrenzen.