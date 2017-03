Snapchat-Mutter Snap geht am Donnerstag an die Börse

Die Mutter des Messengerdienstes Snapchat geht am Donnerstag an die Börse. Zu je 17 Dollar sollen Snap-Aktien zum Börsenstart an der New Yorker Wall Street ausgegeben werden, wie das US-Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das entspricht einer Firmenbewertung von rund 24 Milliarden Dollar.

Mit der Platzierung der Aktien zu je 17 Dollar (16 Euro) lag der Ausgabekurs über der zuvor angegebenen Preisspanne von 14 bis 16 Dollar. Insgesamt sollen mindestens 200 Millionen Snap-Aktien an der Börse gehandelt werden - 145 Millionen neue Aktien sowie mindestens 55 Millionen Wertpapiere, von denen sich die bisherigen Anteilseigner trennen. Das erst fünfeinhalb Jahre alte Unternehmen erwartet damit Emissionserlöse von rund 3,4 Milliarden Dollar. Snap hatte den geplanten Börsengang Anfang Februar öffentlich gemacht.

Snapchat-Nutzer können sich Videos, Bilder und Textnachrichten zuschicken, die nach dem Ansehen wieder verschwinden. Das zieht vor allem jüngere Smartphone-Nutzer an. Nach eigenen Angaben wird Snapchat von mehr als 158 Millionen Nutzern täglich verwendet. Snap hatte seinen Umsatz im vergangenen Jahr versiebenfacht - schwarze Zahlen hat der Konzern aber noch nie geschrieben.