Söder will Hunderttausende Flüchtlinge zurückschicken

Der CSU-Politiker Markus Söder und AfD-Chefin Frauke Petry wollen Flüchtlinge zu Hunderttausenden aus Deutschland in ihre Heimatländer zurückschicken. Statt Familiennachzugs brauche man "die Rückführung von mehreren Hunderttausend Flüchtlingen in den nächsten drei Jahren", sagte Söder dem Magazin "Der Spiegel". "Selbst beim besten Willen" werde es nicht gelingen, "so viele Menschen aus einem fremden Kulturkreis erfolgreich zu integrieren".

Söder verwies im "Spiegel" auf Einschätzungen aus dem Bundesinnenministerium, wonach es im Irak und in Afghanistan heute bereits sichere Gebiete gebe, wohin Flüchtlinge zurückgeschickt werden könnten. "Und auch in Syrien wird der Bürgerkrieg irgendwann enden", sagte der CSU-Politiker. Das Asylverfahrensgesetz sehe aber vor, dass bei Wegfall des Fluchtgrundes Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren müssten.

Petry bekräftigte im Deutschlandfunk ihre Forderung, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in eine "Rückwanderungsbehörde" umzuwandeln. Abgelehnte Asylbewerber sollten auf Inseln oder einem anderen Territorium außerhalb Europas untergebracht werden, forderte die AfD-Chefin. Die Bundesregierung solle mit anderen Staaten Verhandlungen über eine Aufnahme der Menschen führen.