SpaceX-Rakete bei Testlauf in Florida explodiert

Auf dem Weltraumbahnhof in Cape Canaveral in Florida ist am Donnerstag eine unbemannte Rakete bei einem Test explodiert. Wie die Firma SpaceX mitteilte, wurden die Rakete vom Typ Falcon 9 und die Ladung zerstört, verletzt wurde aber niemand. Mit der Rakete sollte ein israelischer Kommunikationssatellit ins All befördert werden. Facebook wollte den Satelliten Amos-6 nutzen, um im subsaharischen Afrika Internetverbindungen bereitzustellen.

Der US-Weltraumbehörde Nasa zufolge ereignete sich der Unfall am Morgen (Ortszeit, 15.00 Uhr MESZ). Über dem Gebiet stand eine dichte schwarze Rauchwolke, mehrere Explosionen waren zu hören. SpaceX zufolge hielt sich bei dem Vorfall aber niemand auf der Abschussrampe auf, daher gab es keine Verletzten.

Die Behörden erklärten, es bestehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Einer Nasa-Sprecherin zufolge wurden Luftuntersuchungen vorgenommen, um auch eine Gefährdung für die Angestellten des Weltraumbahnhofs auszuschließen. Das Personal wurde zunächst angehalten, sich im Inneren der Gebäude aufzuhalten.

Der Unfall ist ein Rückschlag für das Unternehmen SpaceX. Die explodierte Ladung hatte einen Wert zwischen 200 Millionen bis 300 Millionen Dollar (bis zu 268 Millionen Euro). Der Vorfall dürfte auch alle weiteren geplanten Raketenstarts des Konzerns in der nahen Zukunft beeinträchtigen.