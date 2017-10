Spaniens Frist für Katalonien für Verzicht auf Unabhängigkeit läuft aus

Heute (10.00 Uhr) endet das Ultimatum der spanischen Zentralregierung an die katalanische Regionalregierung für einen ausdrücklichen Verzicht auf eine Unabhängigkeitserklärung. Madrid hatte dem katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont die Frist bis zum folgenden Tag gesetzt und mit der Anwendung von Artikel 155 der Verfassung gedroht. Dieser erlaubt den vollständigen oder teilweisen Entzug der katalanischen Autonomierechte. Auch Neuwahlen könnten dann in Katalonien ausgerufen werden.

Bei einem von Madrid verbotenen Referendum in Katalonien hatten sich am 1. Oktober 90 Prozent der Teilnehmer für eine Abspaltung der wohlhabenden Region von Spanien ausgesprochen, die Beteiligung lag aber nur bei 43 Prozent. Am 10. Oktober unterzeichnete Puigdemont eine Unabhängigkeitserklärung, setzte diese aber umgehend wieder aus.