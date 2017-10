Spanische Regierung will Zwangsmaßnahmen gegen Katalonien beschließen

Zur Unterbindung der Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien will die spanische Regierung am Samstag Zwangsmaßnahmen gegen die Region im Nordosten des Landes beschließen. Bei einer Krisensitzung (10.00 Uhr) des Kabinetts unter dem konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy soll dabei der Artikel 155 der spanischen Verfassung herangezogen werden, der seit dem Ende der Franco-Diktatur 1975 noch nie angewandt wurde. Madrid will die bestehenden Autonomierechte Kataloniens beschneiden.

Die katalanische Regierung unter Regionalpräsident Carles Puigdemont strebt auf der Grundlage einer Volksabstimmung vom 1. Oktober, die von den spanischen Behörden für illegal erklärt wurde, die Unabhängigkeit an. 90 Prozent stimmten bei dem Referendum für die Unabhängigkeit, allerdings nahmen nur 43 Prozent der Wahlberechtigten an dem Votum teil.