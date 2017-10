Spanische Regierung zu Krisensitzung zu Katalonien zusammengekommen

Die spanische Regierung ist am Samstagmorgen zusammengekommen, um angesichts der Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien Zwangsmaßnahmen gegen die Region im Nordosten des Landes zu beschließen. Bei der Krisensitzung des Kabinetts unter dem konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy soll Artikel 155 der spanischen Verfassung aktiviert werden, der seit dem Ende der Franco-Diktatur 1975 noch nie angewandt wurde. Damit will Madrid die bestehenden Autonomierechte Kataloniens beschneiden.

Ein Ausweg aus der Krise könnten Neuwahlen in Katalonien sein. Dadurch könnte der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont, der sich für die Unabhängigkeit einsetzt, abgelöst werden.

Trotz Verbots aus Madrid war am 1. Oktober in Katalonien ein Unabhängigkeitsreferendum abgehalten worden. 90 Prozent stimmten für die Loslösung von Spanien, allerdings nahmen nur 43 Prozent der Wahlberechtigten an dem Votum teil.