Spanische Zentralregierung fordert Wahlen in Katalonien

Die spanische Regierung hat neue Wahlen in der nach Unabhängigkeit strebenden Region Katalonien gefordert. Zur Beilegung der Krise zwischen Barcelona und Madrid sollten Regionalwahlen abgehalten werden, sagte Regierungssprecher Íñigo Méndez de Vigo am Freitag nach einer Kabinettssitzung. "Es wäre gut, damit zu beginnen, diese Wunde zu schließen."

Bei dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum am vergangenen Sonntag hatten 90 Prozent der katalanischen Wähler für eine Abspaltung von Spanien gestimmt. Die Unabhängigkeitsbestrebungen der wohlhabenden Region im Nordosten Spaniens haben das Land in seine schwerste Krise seit Jahrzehnten gestürzt. Madrid will eine Abspaltung Kataloniens um jeden Preis verhindern und hatte das Referendum für illegal erklärt.