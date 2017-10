SPD bei Niedersachsen-Wahl klar vorn - CDU sackt auf zweiten Platz ab

Drei Wochen nach ihrer Niederlage bei der Bundestagswahl hat die SPD mit Ministerpräsident Stephan Weil die Landtagswahl in Niedersachsen überraschend deutlich gewonnen. Die CDU mit Spitzenkandidat Bernd Althusmann fiel dagegen am Sonntag auf den zweiten Platz zurück. Allerdings war laut Hochrechnungen zunächst unklar, ob die bisherige rot-grüne Koalition ihre Mehrheit behält. Die AfD zieht in das 14. Landesparlament in Folge ein.

Die SPD erreichte den Hochrechnungen von ARD und ZDF zufolge 37,1 bis 37,7 Prozent und damit ihr bestes Ergebnis seit 1998. Die CDU mit Spitzenkandidat Bernd Althusmann, die 2013 noch stärkste Kraft war, verlor leicht und kam auf 33,7 bis 34,3 Prozent. Sie erzielte damit ihr schlechtestes Ergebnis in Niedersachsen seit mehr als 50 Jahren.

Die Grünen sackten von 13,7 Prozent auf 8,5 bis 8,8 Prozent ab, blieben aber drittstärkste Kraft. Auf Platz vier folgte die FDP mit 7,2 bis 7,3 Prozent, ein Minus von etwa zweieinhalb Punkten. Die AfD dürfte 6,0 Prozent erreichen. Die Linke scheiterte mit 4,5 bis 4,6 Prozent trotz Zugewinnen voraussichtlich erneut an der Fünf-Prozent-Hürde.

Im neuen Landtag dürfte die SPD vorläufigen Berechnungen zufolge 55 Mandate erhalten, die CDU 49 bis 50 und die Grünen zwölf bis 13. Auf die FDP entfallen demnach zehn Sitze und auf die AfD acht.

Damit stand die Mehrheit für Rot-Grün am Wahlabend auf der Kippe. Alternativen wären eine große Koalition oder Bündnisse von SPD oder CDU mit Grünen und FDP. Eine Ampel unter Führung der SPD schließt allerdings die FDP aus, ein Jamaika-Bündnis unter Führung der CDU sehen die Grünen skeptisch.

Weil wertete den Wahlausgang als "klaren Regierungsauftrag" für die SPD. Die Sozialdemokraten, die in Umfragen lange hinter der CDU lagen, hätten im Wahlkampf eine "rasante Aufholjagd" hingelegt.

Die Regierungsbildung werde aber "möglicherweise nicht so ganz einfach" werden, räumte der Ministerpräsident mit Blick auf den zunächst unübersichtlichen Wahlausgang ein. "Es könnte ein langer Wahlabend werden", fügte er hinzu.

SPD-Chef Martin Schulz, der bei der Bundestagswahl nur 20,5 Prozent geholt hatte, nannte den Erfolg in Niedersachsen einen "großartigen Sieg". Es ist das beste SPD-Ergebnis in dem Bundesland seit dem Wahlsieg Gerhard Schröders von 1998.

"Der Ball liegt jetzt im Feld der SPD", sagte CDU-Spitzenkandidat Althusmann. Er deutete aber auch Interesse an einer Regierungsbeteiligung der CDU an: "Wir haben einen klaren Gestaltungsauftrag für Niedersachsen." Althusmann machte weiter deutlich, er hätte sich "etwas mehr Rückenwind" von der Bundesebene gewünscht.

Der FDP-Spitzenkandidat Stefan Birkner sagte allerdings: "Wir gehen nicht in die Ampel." Auch FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki erteilte einem solchen Bündnis eine Absage. Grünen-Spitzenkandidatin Anja Piel äußerte sich skeptisch zu Jamaika und kündigte an: "Wir halten an Rot-Grün fest, solange das heute Abend noch möglich ist."

Die Landtagswahl war eigentlich erst für Januar geplant. Dass sie schon jetzt stattfand, war das Ergebnis des überraschenden Wechsels der Abgeordneten Elke Twesten im August von den Grünen zur CDU. Weils rot-grüne Regierung verlor dadurch ihre knappe Mehrheit im Landtag.

Die Wahlbeteiligung lag mit 63 bis 64 Prozent höher als 2013 mit 59,4 Prozent.