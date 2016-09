SPD bleibt trotz großer Verluste stärkste Partei in Berlin

Die Berliner haben die große Koalition nach fünf Jahren abgewählt. Die SPD des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller erzielte mit 21,6 Prozent ihr bislang schlechtestes Ergebnis. Sie blieb aber stärkste Kraft. Für eine Regierungsbildung ist sie künftig auf zwei Partner angewiesen, am wahrscheinlichsten war ein linkes Dreierbündnis.

Der bisherige Koalitionspartner CDU erhielt laut vorläufigem Endergebnis, das in der Nacht zu Montag vorgelegt wurde, nur noch 17,6 Prozent der Stimmen, so wenig wie nie zuvor in Berlin. Eine rot-schwarze Koalition hätte damit keine Mehrheit mehr.

Die rechtspopulistische AfD erreichte aus dem Stand 14,2 Prozent und wird damit fünftgrößte Kraft im künftigen Sechs-Parteien-Parlament. Im Osten Berlins gewann die AfD fünf Direktmandate.

Auf Platz drei kam die Linkspartei mit 15,6 Prozent. Die Grünen lagen mit 15,2 Prozent knapp dahinter. Der FDP gelang nach fünf Jahren Abwesenheit mit 6,7 Prozent die Rückkehr ins Abgeordnetenhaus.

Die Piraten, die 2011 noch mit 9,8 Prozent überraschend stark ins Stadtparlament eingezogen waren, verfehlen mit 1,7 Prozent den Wiedereinzug deutlich. Von den rund 2,5 Millionen Wahlberechtigten gaben 66,8 Prozent ihre Stimme ab. Vor fünf Jahren lag die Wahlbeteiligung noch bei 60,2 Prozent.

Die Zeichen deuteten am Wahlabend auf eine linke Dreier-Koalition aus SPD, Linken und Grünen hin. Zwar wolle er auch mit dem bisherigen Koalitionspartner CDU Sondierungsgespräche führen, sagte Müller am Abend in der ARD. "Ich sehe aber mehr Schnittmengen mit Linken und Grünen." Neben Rot-Rot-Grün käme rechnerisch auch Rot-Schwarz-Grün in Frage.

Dass seine SPD ihr bislang schlechtestes Ergebnis von 22,4 Prozent aus dem Jahr 1999 unterschritten hat, bezeichnete Müller als "nicht schön". "Ich sehe das selbstkritisch", fügte er hinzu. Gleichwohl sehe er einen Regierungsauftrag für seine SPD, und er wolle Bürgermeister bleiben.

Der Spitzenkandidat der CDU, Innensenator Frank Henkel, nannte das Resultat seiner Partei "absolut unbefriedigend". Persönliche Konsequenzen schloss er jedoch aus: "Ich nehme meinen Teil der Verantwortung wahr, zurücktreten werde ich aber nicht", stellte er klar.

Führende Grünen-Vertreter zeigten schon am Sonntagabend Interesse am Mitregieren. Es sehe so aus, "als ob eine Regierungsbildung an uns Grünen vorbei nicht mehr möglich ist", sagte deren Spitzenkandidatin Ramona Pop.

Zurückhaltender äußerten sich Vertreter der Linken. "Heute freuen wir uns, ab morgen reden wir darüber, wer mit wem worüber spricht", sagte die Berliner Landeschefin Katrin Lompscher.

FDP-Bundeschef Christian Lindner warnte seine Partei trotz des gelungenen Wiedereinzugs vor Übermut. Von einem "Riesenerfolg" sprach die AfD-Politikerin Beatrix von Storch: "Wir sind in der Hauptstadt angekommen."

In der Union dürfte das Abschneiden der CDU auch die Debatte um den Kurs in der Flüchtlingspolitik wieder anheizen. Der Chef der Jungen Union (JU), Paul Ziemiak, forderte von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) klare Aussagen zur Asylpolitik. "Dass die AfD aus dem Stand ein klar zweistelliges Ergebnis eingefahren hat, zeigt, wie viele Menschen Angst haben vor einem Scheitern der Integration der Asylsuchenden und wie viele sich überfordert fühlen", sagte Ziemiak der "Welt" (Montagsausgabe). Die CDU müsse sich bemühen, eine "klare Sprache zu finden, auch die Kanzlerin".