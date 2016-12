SPD-Fraktionsvize Högl gegen weitere Sammelabschiebungen nach Afghanistan

Nach der umstrittenen Sammelabschiebung abgelehnter afghanischer Asylbewerber hat die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Eva Högl, einen Verzicht auf weitere Rückführungen an den Hindukusch gefordert. "Abschiebungen nach Afghanistan sind hoch problematisch", sagte Högl am Freitag im Deutschlandfunk. Dies sähen auch "weite Teile der SPD-Bundestagsfraktion" so.

Grundsätzlich sei es zwar richtig, dass abgelehnte Asylbewerber in ihre Heimatländer zurückgebracht würden, sagte Högl. Afghanistan sei aber ein "sehr unsicheres Land, in dem täglich gekämpft wird und auch an vielen Stellen noch Krieg herrscht". Erst am Donnerstag habe der Bundestag das Mandat für den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr verlängert.

Insgesamt seien in Deutschland mehr als 12.000 Afghanen ausreisepflichtig, von denen aber mehr als 10.000 aus humanitären Gründen geduldet würden. Damit blieben etwa 2000 Afghanen, die "vollziehbar ausreisepflichtig" seien. Abschiebungen sollte es aber nur in Einzelfällen geben, verlangte Högl. Statt auf Sammelabschiebungen sollte der Staat lieber auf Programme zur freiwilligen Rückkehr setzen.

Eine Chartermaschine mit 34 afghanischen Männern an Bord war am Mittwochabend in Frankfurt am Main gestartet und am Donnerstagmorgen in der afghanischen Hauptstadt gelandet. An der Aktion waren auch SPD-Innenminister in Nordrhein-Westfalen und Hamburg beteiligt. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) verteidigte die Sammelabschiebung als "richtig und notwendig". Weitere Abschiebeflüge sind für Anfang des kommenden Jahres geplant.

Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir kritisierte die Bundesregierung für die erste Sammelabschiebung nach Afghanistan scharf. "Der Bundestag beschließt die Verlängerung des Bundeswehrmandats in Afghanistan, Regierungsmitglieder reisen in Schutzwesten durch Afghanistan, die Taliban sind wieder auf dem Vormarsch – und Innenminister de Maizière will mit der Sammelabschiebung ein Zeichen setzen, dass er durchgreift", sagte Ödzemir den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

"Er offenbart damit, wie viel Angst er vor AfD und Co. hat", fügte der Grünen-Chef hinzu. Den Preis dafür zahlten nun die Menschen, die in ein Land abgeschoben würden, in dem ihre Zukunft alles andere als sicher sei.