SPD gewinnt Abgeordnetenhauswahl in Berlin - CDU auf Tiefstand

Aus der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin ist die SPD des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller ersten Hochrechnungen zufolge als stärkste Kraft hervorgegangen, während die bislang mitregierende CDU auf ein historisches Tief gefallen ist. Die Sozialdemokraten erreichten bei der Abstimmung am Sonntag laut den Hochrechnungen für ARD und ZDF 23,1 Prozent, die CDU 18,0 bis 18,1 Prozent. Für die Christdemokraten ist es das schlechteste Ergebnis, das sie jemals in Berlin erzielten - nach 21,3 Prozent im Jahr 2006.

Die Grünen kamen laut den Hochrechnungen auf 16,4 bis 16,6 Prozent und konkurrieren mit der Linkspartei, die 15,7 beziehungsweise 16,4 Prozent erreichte, um Platz drei. Auf Platz fünf folgt die rechtspopulistische AfD mit 11,7 bis 12,2 Prozent, die damit den Sprung in das zehnte Landesparlament schafft. Die FDP dürfte nach einer Legislaturperiode mit 6,4 beziehungsweise 6,5 Prozent den Wiedereinzug in das Abgeordnetenhaus schaffen, während die Piratenpartei nach einer Wahlperiode ausscheidet.

Den Hochrechnungen zufolge erhält die CDU im neuen Berliner Landesparlament 37 bis 38 Sitze, während auf die CDU 29 Mandate entfallen. Die Grünen schicken demnach 27 Parlamentarier in das neue Abgeordnetenhaus und die Linkspartei 25 bis 26 Abgeordnete. Die AfD erhält laut den Prognosen 19 bis 20 Sitze und die FDP zehn bis elf Mandate.

Die seit fünf Jahren regierende Koalition aus Müllers SPD und der CDU von Landesparteichef und Innensenator Frank Henkel hat damit keine Mehrheit mehr. Müller sprach sich bereits vor der Wahl für eine Koalition mit den Grünen aus. Da es auch dafür nicht reicht, gilt ein rot-rot-grünes Bündnis als wahrscheinlich.

Knapp zweieinhalb Millionen Bürger waren zur Wahl des neuen Abgeordnetenhauses aufgerufen. Um die mindestens 130 Sitze im Landesparlament bewarben sich mehr als 900 Kandidaten.

"Von null auf zweistellig, dass ist einmalig für Berlin", sagte AfD-Spitzenkandidat Georg Pazderski (AfD) am Abend in Berlin. "Die Absage an die große Koalition ist eindeutig", ergänzte er.

Die Grünen rechnen sich derweil Chancen auf eine Regierungsbeteiligung aus. "Wir brauchen jetzt eine bessere Politik, deswegen stehen wir jetzt bereit", sagte Bundes-Parteichefin Simone Peter am Sonntag kurz nach Schließung der Wahllokale. Ziel ihrer Partei sei es, "die Stadt besser zu machen" und "auf ökologische Politik zu setzen".

SPD-Vizechefin Manuela Schwesig zeigte sich zufrieden mit dem Wahlsieg ihrer Partei. "Wir freuen uns mit Michael Müller und seiner SPD in Berlin, dass wir weiterhin stärkste Kraft sind", sagte sie am Sonntagabend im ZDF. Der Regierende Bürgermeister Müller habe damit den "klaren Regierungsauftrag".

Der Berliner CDU-Chef Frank Henkel räumte die Niederlage ein. "Für uns ist das Ergebnis absolut unbefriedigend", sagte Henkel am Abend in Berlin. Es sei nicht gelungen, die "gute Bilanz" der großen Koalition in Wählerstimmen umzumünzen. "Das ist heute kein guter Tag für die Volksparteien", fügte Henkel hinzu. Beide Parteien hätten einen "spürbaren Denkzettel" verpasst bekommen.