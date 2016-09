SPD in Mecklenburg-Vorpommern will große Koalition mit CDU fortsetzen

Nach der Landtagswahl vor knapp zwei Wochen will die SPD in Mecklenburg-Vorpommern die Koalition mit den Christdemokraten fortsetzen. Die Gremien der Partei beschlossen auf einer gemeinsamen Sitzung in Güstrow, der CDU Verhandlungen anzubieten, teilte ein Sprecher von Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) am Freitag mit. Die Entscheidung fiel den Angaben zufolge mit großer Mehrheit bei nur einer Gegenstimme.

Er glaube, dass "viele Punkte, die uns am Herzen" liegen, mit der CDU umsetzbar seien, sagte Sellering nach der Sitzung in Güstrow dem NDR-Fernsehen. Die SPD wolle die Wirtschaft und den sozialen Zusammenhalt stärken, etwas für Familien und Kinder erreichen und die Angleichung der Ost- und die Westrenten vorantreiben. Sellering betonte, die SPD habe auch mit der Linken "gute Gespräche" geführt. Die Absage bedauere er "ein bisschen, aber es konnte nur einer sein".

Der CDU-Landesvorsitzende und Landesinnenminister Lorenz Caffier zeigte sich zufrieden über die Einladung der SPD, über die Fortsetzung der Koalition zu verhandeln. Er werde seinem Landesvorstand auf einer Sondersitzung am Sonnabend empfehlen, die Einladung anzunehmen, hieß es in einer Pressemitteilung der Partei. SPD und CDU regieren in Schwerin seit zehn Jahren zusammen.

Enttäuscht reagierte die Landesvorsitzende der Linkspartei, Heidrun Bluhm. Mit einer weiteren SPD/CDU-Koalition sei " Mecklenburg-Vorpommern auf einer Reise in die Vergangenheit", schrieb sie in einer Pressemitteilung. Sellering habe die Zeichen, die die Wähler gesendet hätten, nicht verstanden. Die Linkspartei war von 1998 bis 2006 an der Schweriner Landesregierung beteiligt - damals noch als PDS.

Die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU müssen bis Ende Oktober abgeschlossen sein, denn der neu gewählte Landtag wird am 4. Oktober zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen. Der Ministerpräsident muss laut Landesverfassung spätestens vier Wochen danach gewählt werden.

Bei der Landtagswahl vor knapp zwei Wochen hatte die SPD 30,6 Prozent der Stimmen erreicht. Die CDU kam auf 19,0 und die Linkspartei auf 13,2 Prozent. Alle drei Parteien mussten damit deutliche Verluste hinnehmen. Wahlgewinner war die AfD mit 20,8 Prozent, die nun die größte Oppositionsfraktion im Landtag stellt.