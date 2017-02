SPD und CDU in Nordrhein-Westfalen offenbar bereit zu Fernsehdebatte mit AfD

Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ( SPD) und ihr CDU-Herausforderer Armin Laschet sind einem Zeitungsbericht zufolge offen für die Teilnahme eines AfD-Kandidaten an einer Fernsehdebatte vor der Landtagswahl. Aus einer Wahlkampfvereinbarung zwischen SPD und CDU gehe hervor, dass sie die Zusammensetzung einer solchen Runde den veranstaltenden Sendern überlassen wollten, berichtete die "Neue Westfälische" aus Bielefeld am Freitag.

In der Vergangenheit hatte es vor anderen Landtagswahlen immer wieder Diskussionen über die Teilnahme von AfD-Politikern an solchen Runden gegeben. Auch Kraft lehnte es laut dem Zeitungsbericht in der Vergangenheit mehrfach ab, gemeinsam mit Vertretern der Rechtspopulisten im Fernsehen aufzutreten.

Im rot-grün regierten Nordrhein-Westfalen wird am 14. Mai ein neuer Landtag gewählt. Der Ausgang der Wahl im bevölkerungsreichsten Bundesland gilt als wichtigster Stimmungstest vor der Bundestagswahl im September.