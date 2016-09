SPD und CDU stürzen beide auf Rekordtief - Sozialdemokraten aber stärkste Kraft

Die bisherigen Berliner Regierungsparteien SPD und CDU sind mit herben Verlusten beide auf ein Rekordtief abgestürzt und verloren ihre Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Die SPD blieb allerdings gleichwohl stärkste Kraft und könnte gemeinsam mit den relativ starken Linken und den Grünen weiter die Regierung führen. Die AfD schaffte aus dem Stand ein zweistelliges Ergebnis, die FDP kehrt ins Landesparlament zurück.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) zeigte sich trotz der Verluste seiner Partei von über fünf Punkten zufrieden. "Wir haben unser Ziel erreicht", sagte er kurz nach Schließen der Wahllokale: "Wir sind stärkste politische Kraft in dieser Stadt geblieben". Die SPD habe einen klaren Regierungsauftrag erhalten, "den Auftrag nehme ich an", stellte er weiter klar.

Etwas nüchterner beurteilte der SPD-Chef im Bund, Sigmar Gabriel, das Abschneiden in der Hauptstadt: "Natürlich brechen wir nicht in Jubel aus bei dem Ergebnis." Von "bitteren Verlusten" sprach auch Landesfraktionschef Raed Saleh.

Der Spitzenkandidat der CDU, Innensenator Frank Henkel, nannte das Resultat "absolut unbefriedigend". Persönliche Konsequenzen schloss er jedoch aus: "Ich nehme meinen Teil der Verantwortung wahr, zurücktreten werde ich aber nicht", stellte er klar.

Bei der Wahl sackte die SPD laut Hochrechnungen auf nur noch gut 22 Prozent und damit unter ihren bislang schlechtesten Wert von 22,4 Prozent aus dem Jahr 1999. Die CDU fiel mit knapp 18 Prozent ebenfalls auf ein Allzeittief in Berlin.

Grüne und Linke erreichten jeweils etwa 15,5 Prozent, die AfD wurde mit rund 13,5 Prozent fünftstärkste Kraft. Die FDP schaffte demnach mit mehr als sechs Prozent den Wiedereinzug in das Abgeordnetenhaus, während die Piraten mit nur noch 1,6 Prozent aus dem Parlament ausscheiden.

Im neuen Abgeordnetenhaus sind mit dem Ergebnis Mehrheiten nur noch durch Bündnisse von mindestens drei Parteien möglich. Neben Rot-Rot-Grün käme rechnerisch auch Rot-Schwarz-Grün in Frage. Die Wahlbeteiligung lag mit knapp 67 Prozent deutlich höher als vor fünf Jahren mit 60,2 Prozent.

Führende Grünen-Vertreter zeigten schon am Sonntagabend Interesse an einer Regierungsbeteiligung. "Wir brauchen jetzt eine bessere Politik, deswegen stehen wir jetzt bereit", sagte Bundesparteichefin Simone Peter. Es sehe so aus, "als ob eine Regierungsbildung an uns Grünen vorbei nicht mehr möglich ist", sagte deren Spitzenkandidatin Ramona Pop.

Zurückhaltender äußerten sich Vertreter der Linken. "Heute freuen wir uns, ab morgen reden wir darüber, wer mit wem worüber spricht", sagte die Berliner Landeschefin Katrin Lompscher.

FDP-Bundeschef Christian Lindner warnte seine Partei trotz des gelungenen Wiedereinzugs vor Übermut. Von einem "Riesenerfolg" sprach die AfD-Politikerin Beatrix von Storch: "Wir sind in der Hauptstadt angekommen." Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, äußerte sich besorgt über das Erstarken der Rechtspopulisten.

In der Union dürfte das Abschneiden der CDU auch die Debatte um den Kurs in der Flüchtlingspolitik wieder anheizen. Generalsekretär Peter Tauber räumte ein, die Bundespolitik sei "kein Rückenwind" für Berlin gewesen.