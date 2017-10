SPD und Grüne drängen FDP in Niedersachsen zu Gesprächen über Ampelkoalition

Nach der Landtagswahl in Niedersachsen appellieren SPD und Grüne an die FDP, sich doch noch einer Ampelkoalition aus den drei Parteien zu öffnen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, sagte am Montag im Mitteldeutschen Rundfunk, er hoffe, dass bei den Liberalen das letzte Wort noch nicht gesprochen sei.

Das gute Wahlergebnis für die Sozialdemokraten habe viel mit der niedersächsischen Situation zu tun, so mit einem sehr guten Ministerpräsidenten, sagte Schneider. Geholfen habe aber auch "die richtig starke Polarisierung zwischen CDU und SPD", die als Alternativen gegolten hätten. Eine mögliche große Koalition in dem Bundesland bewertete er skeptisch. Solche Bündnisse seien "immer Gift für die größeren Parteien".

Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, sagte dem Fernsehsender Phoenix: "Ich bin schon irritiert von der FDP, dass sie aus Angst vor Verantwortung sagt, erst die Partei, dann das Land, und eine Ampelkoalition ausgeschlossen hat." Dies seien "die falschen Lehren aus einem sich verändernden Parteiensystem".

Es würde Respekt vor dem Wählerwillen zeigen, "wenn sich die FDP bewegen würde", sagte Kellner. Denn es habe einen klaren Wahlsieger gegeben, und dieser sei Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). "Da muss die Regel gelten - das Land zuerst", sagte Kellner. "Ich kann mir nur wünschen, dass die FDP das Gesprächsangebot von Stephan Weil annimmt und guckt, was möglich ist und was nicht."

Bei der Wahl in Niedersachsen war die SPD mit 36,9 Prozent stärkste Kraft geworden, allerdings büßte die bisherige dortige rot-grüne Koalition ihre Mehrheit ein. Die FDP bekräftigte nach der Wahl ihr Nein zu einer Ampelkoalition.