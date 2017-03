SPD-Vorstand beschließt Forderung nach Arbeitslosengeld zur Qualifizierung

Der SPD-Parteivorstand hat am Montag in Berlin die Forderung nach den von Kanzlerkandidat Martin Schulz bereits angekündigten Leistungsverbesserungen beim Arbeitslosengeld I beschlossen. "Die Arbeitsagentur muss stärker darauf fokussiert sein, Qualifikationen zu erhalten und auszubauen", sagte dazu Arbeitsministerin Andrea Nahles ( SPD). SPD-Generalsekretärin Katarina Barley sprach von "modernen Antworten auf eine sich wandelnde Gesellschaft".

Die Pläne der SPD sehen ein neues Arbeitslosengeld Q vor, das nicht auf die Bezugsdauer des ALG I angerechnet wird. Dieses sollen Arbeitslose für die Dauer einer Umschulung oder Weiterqualifizierung erhalten, auf die ab drei Monaten Arbeitslosigkeit ein Anspruch bestehen soll.

Zudem will die SPD die Voraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld I absenken. Erforderlich sollen statt zwölf Monaten sozialversicherungspflichtiger Arbeit in zwei Jahren künftig zehn Monate in drei Jahren sein; das sogenannte Schonvermögen, das nicht auf Ansprüche angerechnet wird, will die SPD verdoppeln.

"Wir brauchen Menschen, die auch in der Mitte ihres Arbeitslebens sich noch einmal auf etwas Neues einlassen", sagte dazu Nahles. Dafür sei "der Knackpunkt die Qualifikation". Welches Angebot genau ein Arbeitsloser erhält, soll dabei jeweils individuell zwischen ihm und dem zuständigen Berater der Arbeitsagentur abgestimmt werden.

Die Kosten ihrer Vorschläge beziffert die SPD auf rund eine Milliarde Euro. Allerdings wies Nahles darauf hin, dass es im Endeffekt auch Ersparnisse geben könne, wenn durch die bessere Qualifizierung ein Arbeitsloser früher wieder einen Job finde. Die Forderungen sollen in das Wahlprogramm einfließen, das auf einem Parteitag am 25. Juni beschlossen werden soll.

Kritik kam aus der Union. CDU-Generalsekretär Peter Tauber sprach in Berlin von einem "falschen Ansatz" der SPD, wenn jemand erst mühsam qualifiziert werde "und dann darf er noch zwei Jahre Arbeitslosengeld beziehen". Besser sei eine präventive Qualifizierung, um Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dazu müssten aber auch die Unternehmen einen Beitrag leisten. Dazu wurden auch aus dem CDU/CSU-Arbeitnehmerflügel Forderungen nach einem individuellen Weiterbildungsanspruch für Arbeitnehmer laut.

"Für die Arbeitgeber ist die Weiterbildung im ureigenen Interesse", erklärte Arbeitgeber-Präsident Ingo Kramer. Grundlage müssten aber "immer die betrieblichen Erfordernisse und keine abstrakten Rechtsansprüche sein". Die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Gerda Hasselfeldt, warf Schulz in der "Passauer Neuen Presse" vom Montag vor, er wolle Deutschland "wieder zum kranken Mann Europas machen".

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) begrüßte dagegen die SPD-Pläne: "Gerade Ältere, die arbeitslos geworden sind, haben es besonders schwer, wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen, sie brauchen mehr Unterstützung", erklärte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach. Ein besserer Zugang zu Weiterbildung sei dafür ein erster, richtiger Schritt. Mit dem SPD-Konzept würden "Kardinalfehler der Agenda 2010 korrigiert", sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann dem Berliner "Tagesspiegel" vom Montag.

Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt lobte die Pläne der SPD als "echte politische Alternativen", forderte aber Verbesserungen auch für Bezieher des Arbeitslosengelds II.

"Die Korrekturvorschläge der SPD am Arbeitslosengeld I sind ungenügend", erklärte Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht und forderte eine grundlegende Abkehr von der Agenda 2010.