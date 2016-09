SPD warnt vor Regierungsblockade durch Streit zwischen CDU und CSU

Die Regierungsarbeit droht nach Ansicht der SPD durch den Flüchtlingsstreit zwischen den Unionsparteien blockiert zu werden. "Wir erleben einen Machtkampf zwischen CDU und CSU, wie es ihn in dieser Härte noch nie gegeben hat", sagte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley am Montag in Berlin. Aus CDU und CSU kamen unterdessen versöhnliche Signale.

Barley sagte weiter: "Der Streit zwischen CDU und CSU droht inzwischen auch die Arbeit der Bundesregierung zu blockieren". Grund dafür seien "auch innerparteiliche Probleme" bei den Unionsschwestern, sagte sie weiter. Barley machte dabei insbesondere die Haltung der CSU als Problem aus: "Die CSU stellt sich an wie ein bockiges Kind", sagte Barley im Deutschlandfunk.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU), der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel und CSU-Chef Horst Seehofer hatten sich am Sonntag in Berlin getroffen, um die nächsten Projekte der großen Koalition abzusprechen. Die Flüchtlingspolitik als wichtigstes Streitthema wurde in der Dreierrunde nach Angaben aus Koalitionskreisen ausgeklammert.

Vor allem CDU und CSU hatten sich in den vergangenen Tagen erneut heftig über die Flüchtlingspolitik gestritten: Merkel lehnt die von Seehofer geforderte Obergrenze strikt ab.

Der CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer hält ein Ende des Streits allerdings für möglich. Abgesehen von der Obergrenzen-Frage sei "die gemeinsame Schnittmenge in der Flüchtlingspolitik zwischen CDU und CSU viel größer als man meint", sagte Mayer dem Sender Phoenix.

Nach Ansicht des CDU-Innenpolitikers Armin Schuster hat Merkel die CSU-Forderungen nach einem Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik de facto schon erfüllt. "Ihr Satz, die Zuwanderung des vergangenen Jahres dürfe sich nicht wiederholen, ist doch schon die Definition einer ersten Obergrenze", sagte Schuster der "Rheinischen Post" vom Montag. Die Kanzlerin müsse ihre restriktivere Politik allerdings deutlicher herausstellen.

Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) hatte am Sonntagabend in der ARD gesagt, der Streit um die von der CSU geforderte Obergrenze von 200.000 werde sich wegen der zurückgehenden Flüchtlingszahlen "möglicherweise von selbst erledigen".

Kritik der Opposition an der Ausrichtung des Koalitionsgipfels am Sonntag auf andere Fragen als die Flüchtlingskrise wiesen Spitzenpolitiker von Union und SPD zurück. "Es gibt in diesem Land auch noch ein paar andere Themen als Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge", sagte CDU-Vize Armin Laschet im ZDF-"Morgenmagazin". Eine handlungsfähige Regierung müsse auch über andere Sachfragen reden.

Auch Barley sagte: "Ich bin eigentlich ganz froh, dass der Fokus auf den Themen lag, die den Alltag der Menschen betreffen". Es gebe teilweise den Eindruck, die Koalition beschäftige sich nur noch mit den Flüchtlingen.

Merkel, Seehofer und Gabriel hatten am Sonntag unter anderem über die seit langem strittige Reform der Erbschaftsteuer und die Angleichung der Renten in Ost und West gesprochen. Konkrete Beschlüsse gab es aber nicht, vereinbart wurde eine Klärung noch im Herbst. Anfang Oktober soll es ein neues Spitzentreffen der Koalition geben.