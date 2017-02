SPD will Milliarden von Großkonzernen holen und an Haushalte mit Kindern geben

Das Steuerkonzept der SPD zur Bundestagswahl soll Milliardenbelastungen für internationale Konzerne wie Starbucks, Amazon oder Google vorsehen. Haushalte mit Kindern wollen die Sozialdemokraten dafür entlasten. Nordrhein-Westfalens Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) sagte dem Magazin "Focus", gegen die "Tricksereien", mit denen diese Konzerne sich armrechneten, müssten auch nationale Möglichkeiten genutzt werden. Auf breite Steuersenkungen drängte erneut die CDU/CSU.

"Das alles würde zehn Milliarden Euro bringen, mit denen wir kleine und mittlere Einkommen entlasten könnten", sagte Walter-Borjans. Davon sollten vor allem Haushalte mit Kindern profitieren – "unabhängig davon, ob klassische Familien, Patchwork oder allein erziehend". Das alte System der gemeinsamen Veranlagung, des Splittings aus den 50er-Jahren, greife nicht mehr. Viele Haushalte mit Kindern gingen leer aus.

Wie Walter-Borjans weiter ankündigte, will die SPD im Fall eines Wahlsiegs höhere Abgaben für Einkünfte aus Kapitaleinkünften sowie aus Erbschaften oder Vermögen durchsetzen. Kapitaleinkünfte sollen demnach wieder genauso belastet werden "wie jene, die die Menschen mit ihrer Arbeit erzielen". Außerdem kündigte Walter-Borjans an: "Entweder müssen die Vermögen oder große Erbschaften höhere Abgaben entrichten."

Es gehe nicht an, "dass in den letzten zwei Jahren Nachlässe in dreistelliger Milliardenhöhe steuerfrei an die Erben gingen – auch unter Berücksichtigung des absolut gewollten Fortbestands von Familienunternehmen nicht".

Für massive Steuerentlastungen für Bürger und Unternehmen sprach sich erneut Unions-Fraktionschef Volker Kauder aus. "Die Menschen sollten mehr Geld in die Tasche bekommen", sagte Kauder den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgaben). Er bekräftigte das Ziel der CDU/CSU, vorrangig untere und mittlere Einkommen um 15 Milliarden Euro zu entlasten. Dies sei "nach jetziger Lage absolut machbar". Voraussetzung sei allerdings ein weiteres Wirtschaftswachstum.

Auch die SPD plant Entlastungen für untere und mittlere Einkommen, will allerdings im Gegenzug hohe Einkommen sowie Kapitalerträge stärker besteuern. Eine Arbeitsgruppe der SPD berät derzeit das Steuerprogramm der Partei, das im Frühsommer auf einem Parteitag beschlossen werden soll.