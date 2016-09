Spitzenkandidaten der großen Berliner Parteien attackieren AfD

Die Spitzenkandidaten der vier großen im Berliner Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien haben vor der Wahl der AfD gewarnt. "Mit der AfD gibt es keine Zusammenarbeit", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstagabend in einer Diskussionsrunde im RBB-Fernsehen. Die AfD vertrete "ein undemokratisches Gesellschaftsbild". Auch der CDU-Spitzenkandidat und amtierende Innensenator Frank Henkel schloss eine Kooperation mit der AfD aus.

Rund 2,5 Millionen wahlberechtigte Berliner sind aufgerufen, am 18. September ein neues Abgeordnetenhaus zu wählen. Zu der live übertragenen RBB-Diskussionsrunde war neben Müller und Henkel sowie Ramona Pop von den Grünen und Klaus Lederer von der Linkspartei auch AfD-Spitzenkandidat Georg Pazderski eingeladen. Der Oberst im Ruhestand kündigte an, die AfD wolle im Falle eines Einzugs ins Abgeordnetenhaus an Gesetzgebungsprozessen mitwirken. "Wir werden versuchen, konstruktiv mitzuarbeiten, wenn man uns denn mitarbeiten lässt."

Henkel sagte in der Disskussionsrunde zu Pazderski: "Ihre Partei verrät alles, was Deutschland stark gemacht hat." Grünen-Kandidatin Pop forderte die Zuschauer auf, in jedem Fall wählen zu gehen, um einen Erfolg der AfD zu verhindern.

Die Diskussionsrunde drehte sich vor allem um Berlins überlastete Bürgerämter, den Mangel an bezahlbarem Wohnraum, die innere Sicherheit und die Ausstattung der Schulen. Beim Thema Flüchtlinge bestritt Pazderski, dass die in Berlin lebenden Flüchtlinge dauerhaft in die Gesellschaft integriert werden müssten. "Ich glaube, Integration hat letzten Endes auch das Ziel, diese Leute hier zu behalten", sagte der AfD-Politiker. Ziel müsse es aber sein, die Menschen stattdessen auf die Rückkehr in ihre Herkunftsländer vorzubereiten, sobald diese befriedet seien.