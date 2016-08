Spitzenpolitiker der CDU machen sich für erneute Kanzlerkandidatur Merkels stark

Die Chefin schweigt eisern, aber aus der CDU kommen mehr und mehr Rufe nach einer erneuten Kanzlerkandidatur von Angela Merkel. Mehrere Parteivizes machten sich am Montag dafür stark, dass Merkel auch bei der Wahl 2017 als Spitzenkandidatin antritt. Ungewöhnlich scharf reagierte die CDU auf Kritik von SPD-Chef Sigmar Gabriel an Merkels Flüchtlingspolitik und konterte mit heftigen Attacken gegen den Vizekanzler.

CDU-Vize Julia Klöckner zeigte sich überzeugt von einer erneuten Kandidatur Merkels. Merkel werde zunächst auf dem Parteitag im Dezember bei der Wahl zur Bundesvorsitzenden wieder antreten, sagte Klöckner. Die Parteichefin werde dann selbst entscheiden "wann sie verkünden wird, dass sie als Kanzlerkandidatin zur Verfügung steht".

Merkel selbst hatte einmal gesagt, dass ein Parteichef oder eine Parteichefin immer auch zur Kanzlerkandidatur bereit sein müsse. Im Sommerinterview mit der ARD am Sonntag hatte die Kanzlerin eine Festlegung in beiderlei Hinsicht allerdings erneut vermieden und ihre Formulierung der vergangenen Wochen wiederholt, sich "zum gegebenen Zeitpunkt" erklären zu wollen.

Für Merkel sprachen sich auch die Parteivizes Volker Bouffier (CDU) und Armin Laschet aus. "Ich halte es für richtig, dass Angela Merkel wieder als Kanzlerkandidatin antritt", sagte Bouffier der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Montagsausgabe). Ähnlich äußerte sich gegenüber dem Blatt die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), die Mitglied im Präsidium der Bundes-CDU ist.

In der Präsidiumssitzung der Partei war die Frage der Kanzlerkandidatur am Montag nach Angaben von Generalsekretär Peter Tauber "kein Thema". Nach den Äußerungen Klöckners gefragt, sprach Tauber anschließend allerdings von "dem Wunsch unserer Mitglieder, dass Angela Merkel die Union weiter führen möge". Zwar gebe es keine "formelle Verknüpfung" zwischen Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur, fügte er hinzu, womöglich aber "eine gewisse Sinnhaftigkeit".

Die SPD kommentierte die Kanzlerfrage bei der Union mit dem Verweis auf den Flüchtlingsstreit zwischen Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer. "Ob sie Kandidatin werden kann oder nicht, hängt offenbar von der Gnade eines Horst Seehofer ab", sagte Generalsekretärin Katarina Barley.

Seehofer hat bislang die Frage offen gelassen, ob seine Partei eine erneute Kandidatur Merkels unterstützen würde. Merkels großzügige Flüchtlingspolitik hatte im vergangenen Jahr für ein tiefes Zerwürfnis zwischen ihr und der CSU gesorgt, auch in ihrer eigenen Partei stieß ihre Linie auf Ablehnung.

Mit Vehemenz attackierte die CDU am Montag allerdings Gabriel für dessen Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik. Dessen Äußerungen seien "nicht nur eine bodenlose Unverschämtheit, sondern in der Sache auch noch falsch", sagte Tauber. Gabriel hatte Merkel vorgeworfen, sie habe die Herausforderungen unterschätzt. Die SPD dagegen habe immer gesagt, es sei "undenkbar, dass Deutschland jedes Jahr eine Million Menschen aufnimmt", sagte er dem ZDF.

Auch CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt warf Gabriel Realitätsverlust vor. "Ich erwarte von der SPD, dass sie nicht die Tatsachsen verdreht, sondern sich konstruktiv an politischen Diskussionen beteiligt", erklärte sie.