Spitzenrunde um Merkel und Seehofer berät über künftigen Kurs der Union

Zwei Wochen nach der Bundestagswahl beraten CDU und CSU am Sonntag in Berlin über ihren künftigen Kurs. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer kommen mit weiteren Spitzenvertretern ihrer Parteien in der CDU-Parteizentrale zusammen (ab 12.00 Uhr), um vor Gesprächen über eine Koalition mit FDP und Grünen ihre gemeinsamen Positionen festzulegen.

Ein schwieriges Thema dürfte dabei die Flüchtlingspolitik sein. Die CSU hatte im Wahlkampf eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen versprochen, die CDU lehnt dies ab. Als Reaktion auf die herben Verluste der Union bei der Bundestagswahl fordert die CSU, künftig wieder stärker konservative Positionen zu besetzen.