Spitzenrunde um Merkel und Seehofer berät über künftigen Kurs der Union

CDU und CSU sind in Berlin zu Beratungen über den künftigen gemeinsamen Kurs der Union zusammengekommen. An der Runde um die Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) in der CDU-Parteizentrale nehmen weitere Spitzenvertreter beider Seiten teil. Seehofer war bereits am Vormittag im Konrad-Adenauer-Haus eingetroffen, um mit Merkel zu sprechen.

Zwei Wochen nach der Bundestagswahl wollen die Unionsparteien vor Gesprächen über eine Koalition mit FDP und Grünen ihre gemeinsamen Positionen festlegen. Ein schwieriges Thema dürfte dabei die Flüchtlingspolitik sein.

Die CSU hatte im Wahlkampf eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen versprochen, die CDU lehnt dies ab. Als Reaktion auf die herben Verluste der Union bei der Bundestagswahl fordert die CSU, künftig wieder stärker konservative Positionen zu besetzen.

Außer Merkel nahmen an dem Treffen auf CDU-Seite Unionsfraktionschef Volker Kauder, Generalsekretär Peter Tauber, Kanzleramtschef Peter Altmaier und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble teil. Seehofer brachte außer CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, Generalsekretär Andreas Scheuer und Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer mit.