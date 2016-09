Spitzentreffen der großen Koalition im Kanzleramt begonnen

Überschattet vom Streit um die Flüchtlingspolitik hat im Kanzleramt in Berlin ein Spitzentreffen der großen Koalition begonnen. Zunächst tauschten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer aus, im Anschluss an die Zweier-Begegnung sollte SPD-Chef Sigmar Gabriel dazustoßen. Öffentliche Erklärungen nach dem Treffen am Sonntagnachmittag waren nicht geplant.

Nach Angaben aus Koalitionskreisen standen unter anderem die vom Verfassungsgericht angemahnte Reform der Erbschaftssteuer, das koalitionsintern umstrittene Gesetz zur gleichen Bezahlung von Männern und Frauen, Fragen der Bund-Länder-Finanzen sowie die Rentenpläne der Koalition auf der Agenda. Eine wichtige Rolle dürfte aber auch die Flüchtlingspolitik spielen, die zwischen den Koalitionspartnern und insbesondere zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU für Zwist sorgt.

Die CSU dringt in der Flüchtlingsfrage seit Monaten auf einen härteren Kurs - nicht zuletzt als Reaktion auf die Wahlerfolge der rechtspopulistischen AfD. Seehofer übte dabei auch heftige Kritik an Merkel. Am Freitagabend verabschiedete der CSU-Vorstand ein Positionspapier, in dem die Christsozialen unter anderem eine Obergrenze bei der Flüchtlingszuwanderung von 200.000 im Jahr fordern. Die Kanzlerin lehnt starre Obergrenzen für Flüchtlinge ab.

Gabriel kritisierte im Vorfeld des Spitzentreffens eine "Banalisierung der Politik" durch die CSU, die sich in der Flüchtlingsthematik mit "Parolen und schrägen Vorschlägen" hervortue. Im Berliner "Tagespiegel" machte der SPD-Chef die Union am Sonntag für den Aufschwung der AfD verantwortlich. "Der Resonanzboden für die Parolen der AfD wäre deutlich kleiner geblieben", wenn CDU und CSU die finanzielle Unterstützung für Städte und Gemeinden bei der Flüchtlingsintegration nicht so lange blockiert hätten.

"Der zentrale Fehler war, dass wir länger als ein Jahr gebraucht haben, bis wir den Kommunen geholfen haben", sagte Gabriel. "Dann mussten Turnhallen geschlossen werden. Erst als die Politik schon mit den Rücken zur Wand stand, hat die Union endlich zugestimmt."

Einem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge schickte Gabriel vor dem Spitzentreffen einen Brief an Merkel und Seehofer, in dem er vor einem Verlust der Handlungsfähigkeit der Bundesregierung warnt. "Wir müssen den Beweis antreten, dass die Koalition den Willen und die Kraft aufbringt, den Zusammenhalt der ganzen Gesellschaft zu festigen", zitiert das Blatt aus dem Schreiben.

Gabriel stellte den Angaben zufolge einen Sechs-Punkte-Plan auf, den die Koalition in den nächsten Wochen abarbeiten müsse. Dazu zählten ein schneller Kabinettsbeschluss über das Gesetz für Lohngerechtigkeit, eine zügige Einigung bei der Reform der Erbschaftssteuer, die Angleichung der Renten in Ost und West aus Steuermitteln, die Einführung der Lebensleistungsrente, die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen sowie eine erneute Mietrechtsreform.