Sprengsätze an Mannschaftsbus von Borussia Dortmund explodiert

Schock in Dortmund: Kurz vor dem Champions-League-Spiel am Dienstagabend sind drei Sprengsätze am Mannschaftsbus der Borussia-Spieler explodiert. Dabei sei ein Businsasse verletzt worden, sagte der Sprecher der Dortmunder Polizei, Gunnar Wortmann, zu AFP. Der Bus sei auf dem Weg ins Stadion zum Viertelfinale-Hinspiel gegen den AS Monaco gewesen. Die Partie wurde abgesagt und auf Mittwochabend verschoben.

Borussia Dortmund sprach von einer "Bombenexplosion am Mannschaftsbus am Mannschaftshotel". Die Spieler seien "in Sicherheit", der Verletzte sei ins Krankenhaus gebracht worden. Medienberichten zufolge soll es sich um Innenverteidiger Marc Bartra handeln.

Nach Angaben der Polizei waren die Sprengsätze an der Straße deponiert. Die Wucht der Detonationen habe die Scheiben des Busses teilweise bersten lassen. Die Beamten seien "mit starken Kräften vor Ort", erklärte die Polizei auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter.

"Um was es sich bei der Explosion genau gehandelt hat, kann derzeit nicht gesagt werden", hieß es weiter. Die Detonationen ereigneten sich in Dortmund-Höchsten rund zehn Kilometer vom Stadion entfernt.

Nach einer Besprechung des BVB-Krisenstabs verkündete ein Stadionsprecher im Signal-Iduna-Park die Absage des Spiels. Es soll am Mittwoch um 18.45 Uhr nachgeholt werden.

Es bestehe "keine Gefahr im und am Stadion", erklärte Borussia Dortmund. Der Verein riet den angereisten Fans, "zunächst noch im Stadion zu bleiben und Ruhe zu bewahren, um eine geordnete Abreise zu gewährleisten".

Auch die Polizei erklärte: "Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine Gefährdung der Besucher im Stadion." Sie Polizei bat die Öffentlichkeit, "Gerüchte und Spekulationen" zu unterlassen. "Damit helfen Sie uns sehr", hieß es in einer Twitter-Botschaft der Dortmunder Polizei.