Staatentreffen in New York zu Hilfszusagen für Flüchtlinge

Auf Einladung von US-Präsident Barack Obama kommen am Dienstag (21.30 Uhr MESZ) Vertreter von rund 40 Staaten in New York zu Beratungen über die globale Flüchtlingskrise zusammen. Bei dem Treffen am Rande der UN-Generaldebatte wird es um konkrete Hilfszusagen für humanitäre Hilfspläne gehen. Die Hilfen sollen sowohl in der Aufnahme einer höheren Zahl von Flüchtlingen als auch in Plänen für ihren verbesserten Zugang zu Arbeitsmarkt und Bildung bestehen.

Bereits am Montag hatte sich in New York ein erstmaliger UN-Flüchtlingsgipfel mit der größten Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg befasst. In einer Abschlusserklärung verpflichteten sich die 193 UN-Mitgliedstaaten dazu, die Lebensbedingungen von Flüchtlingen zu verbessern.