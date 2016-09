Staatsakt für verstorbenen Bundespräsidenten Scheel

Der verstorbene frühere Bundespräsident Walter Scheel wird am Mittwoch mit einem Staatsakt geehrt. Zu der Gedenkveranstaltung in der Berliner Philharmonie (14.00 Uhr) werden hochrangige Gäste aus dem In- und Ausland erwartet. Der frühere FDP-Politiker soll anschließend auf dem Waldfriedhof in Berlin-Zehlendorf beigesetzt werden.

Scheel war am 24. August im Alter von 97 Jahren gestorben. Er war von 1974 bis 1979 Bundespräsident und von 1968 bis 1974 Vorsitzender der FDP. Zuletzt lebte er in einem Pflegeheim im baden-württembergischen Bad Krozingen.