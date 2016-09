Staatsanwalt klagt Anschlagsverdächtigen von Chelsea wegen Terrorismus an

Die US-Justiz hat den Tatverdächtigen des Bombenanschlags in New York offiziell wegen terroristischer Straftaten angeklagt. Die Klageschrift, die ein US-Bundesanwalt am Dienstag (Ortszeit) bei einem Gericht in New York einreichte, wirft dem 28-jährigen Ahmad Khan Rahami den Einsatz einer Massenvernichtungswaffe vor. Weitere Klagepunkte lauten auf das Zünden eines Sprengsatzes an einem öffentlichen Ort und Sachbeschädigung durch Sprengstoff.

Bei dem Bombenanschlag im New Yorker Ausgehviertel Chelsea waren am Samstag laut Klageschrift 31 Menschen verletzt worden. Wenige Stunden zuvor war in Seaside Park im benachbarten New Jersey eine Rohrbombe explodiert, ohne d ass jemand verletzt wurde. In beiden Fällen ist Rahami, ein aus Afghanistan stammender US-Bürger, der Tatverdächtige.

Die Klageschrift führt an, dass bei Rahami handgeschriebene Dokumente gefunden wurden, in denen er die US-Regierung für "Massaker" an muslimischen Kämpfern in Afghanistan, Syrien, Irak und anderswo kritisiert. Rahami habe zudem schriftlich die Sorge geäußert, von den Behörden gefasst zu werden, ehe er einen Selbstmordanschlag in den USA ausführen könne.

Rahami war am Montag in New Jersey festgenommen worden, nachdem er sich einen Schusswechsel mit der Polizei geliefert hatte. Dabei wurde er selbst verletzt. Wegen des Schusswaffengebrauchs hatte ihn die Justiz in New Jersey bereits förmlich des versuchten fünffachen Mordes an Polizisten beschuldigt.