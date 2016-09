Staatsanwalt klagt Anschlagsverdächtigen von New York wegen Terrorismus an

Die US-Justiz hat den Tatverdächtigen des Bombenanschlags in New York offiziell wegen terroristischer Straftaten angeklagt. Die Klageschrift, die ein US-Bundesanwalt am Dienstag (Ortszeit) bei einem Gericht in New York einreichte, wirft dem 28-jährigen Ahmad Khan Rahami unter anderem den Einsatz einer "Massenvernichtungswaffe" vor. Die US-Bundespolizei FBI teilte derweil mit, dass Rahamis Vater 2014 die Behörden vor einer möglichen Radikalisierung seines Sohnes gewarnt hatte.

Die 14-seitige Klageschrift von Staatsanwalt Preet Bharara listete mehrere weitere Klagepunkte auf, dazu zählen das Zünden eines Sprengsatzes an einem öffentlichen Ort und Sachbeschädigung durch Sprengstoff.

Bei dem Bombenanschlag im New Yorker Ausgehviertel Chelsea waren am Samstag 29 Menschen verletzt worden. Wenige Stunden zuvor war in Seaside Park im benachbarten New Jersey eine Rohrbombe explodiert, ohne dass jemand verletzt wurde. In beiden Fällen ist Rahami, ein aus Afghanistan stammender US-Bürger, der Tatverdächtige.

Die Klageschrift führt an, dass bei Rahami handgeschriebene Dokumente gefunden wurden, in denen er die US-Regierung für "Massaker" an muslimischen Kämpfern in Afghanistan, Syrien, Irak und anderswo kritisiert. Rahami habe zudem schriftlich die Sorge geäußert, von den Behörden gefasst zu werden, ehe er einen Selbstmordanschlag in den USA ausführen könne.

Den Ermittlungen zufolge kaufte Rahami im Sommer mutmaßliche Bombenmaterialien wie Zitronensäure, Leiterplatten und Zünderbausteine, wie es in der Klageschrift heißt. Zwei Mobiltelefone, die als Zünder der selbstgebauten Bomben eingesetzt wurden, stammen demnach aus einem Laden in der Nachbarschaft von seiner Wohnung. Der Verdächtige habe zudem einen dazugehörigen der Handy-Verträge unterschrieben.

Außerdem gehen die Behörden Rahamis Reiseaktivitäten nach Afghanistan und Pakistan nach und prüfen ein Notebook, auf dem Schriften über Al-Kaida gespeichert seien.

Rahami war am Montag in New Jersey festgenommen worden, nachdem er sich einen Schusswechsel mit der Polizei geliefert hatte. Dabei wurde er selbst verletzt. Wegen des Schusswaffengebrauchs hatte ihn die Justiz in New Jersey bereits förmlich des versuchten fünffachen Mordes an Polizisten beschuldigt.

Das FBI bestätigte am Dienstag, dass Rahamis Vater Mohammed Rahami die Behörden im August 2014 auf seinen Sohn aufmerksam gemacht habe. Daraufhin seien Daten verschiedener Behörden abgeglichen und mehrere Gespräche geführt worden, ohne dass sich jedoch "Verbindungen zum Terrorismus" gezeigt hätten, hieß es in einer Erklärung des FBI.