Staatsmedien: Mindestens 22 Tote bei Anschlagserie in Syrien

Bei einer Anschlagserie in den Gebieten Syriens unter Kontrolle der Regierung und der Kurden hat es am Montag zahlreiche Tote gegeben. Bei den vier Attentaten in der Regierungshochburg Tartus im Westen, in Homs im Zentrum und der mehrheitlich von kurdischen Milizen kontrollierten Stadt Hassake im Nordosten seien mindestens 22 Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden, berichteten syrische Staatsmedien. Auch von einer Straße bei Damaskus wurde ein Anschlag gemeldet.

Allein bei dem Doppelanschlag in Tartus wurden den Medienberichten zufolge elf Menschen getötet und 45 weitere verletzt. Demnach explodierte auf einer Autobahnbrücke in der Hochburg der Minderheit der Alawiten zunächst eine Autobombe, bevor ein Attentäter seine Sprengstoffweste zündete, als sich Menschen versammelten, um den Verletzten zu helfen. Die Alawiten sind mehrheitlich Anhänger von Präsident Baschar al-Assad, der selbst der religiösen Minderheit angehört.

In Hassake wurden laut den Staatsmedien acht Menschen getötet. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, der Anschlag habe sich gegen einen Kontrollposten der kurdischen Sicherheitskräfte gerichtet. Ein weiterer Anschlag ereignete sich laut den Staatsmedien am Zugang des mehrheitlich alawitischen Viertels Al-Sahra in der von der Regierung kontrollierten zentralsyrischen Stadt Homs. Dabei gab es den Angaben zufolge zwei Tote.

Die oppositionsnahe Beobachtungsstelle meldete zudem, dass es bei einem Bombenanschlag auf eine Straßensperre der Regierungstruppen westlich der Hauptstadt Damaskus drei Tote gegeben habe. Die Staatsmedien sprachen von einem Toten und drei Verletzten.