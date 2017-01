Stadtbewohner klagen vor allem über Parkplatzmangel

Besonders der Parkplatzmangel, aber auch überforderte Verwaltungen und schlechte Straßen nerven die Bewohner deutscher Städte. Drei Viertel der Befragten (76 Prozent) gaben in einer am Montag vom Digitalverband Bitkom veröffentlichten Umfrage an, dass sie den Parkplatzmangel als größten Stressfaktor empfinden. Zwei Drittel (66 Prozent) sehen demnach eine "überforderte Verwaltung" als großen oder sehr großen Stressfaktor an, über schlechte Straßen ärgern sich 61 Prozent.

Die hohe Luftverschmutzung sowie überfüllte öffentliche Verkehrsmittel stressen jeweils 55 Prozent der Befragten. Danach folgen der Verkehrslärm (54 Prozent), Müll und Schmutz sowie die "allgemeine Hektik (jeweils 43 Prozent).

Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder zeigte sich überzeugt, dass sich die Herausforderungen der Städte am besten mit digitalen Technologien bewältigen ließen. Laut einer weiteren Umfrage des Verbands sind auch 71 Prozent aller Bundesbürger der Meinung, dass digitale Technologien eine höhere Lebensqualität in Städten ermöglichten.

So wünschen sich 91 Prozent der Bundesbürger Parkplatzleitsysteme, die freie Plätze individuell auf dem Smartphone zuweisen. Behördengänge wollen 83 Prozent der Befragten komplett online erledigen, ein zentrales Anmeldeportal für Kitas und Schulen befürworten 79 Prozent. Für die Umfragen wurden laut Bitkom 1011 Bewohner von Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern sowie 1005 Menschen ab 14 Jahren befragt.