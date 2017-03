Städtetag: Problem der Auftritte türkischer Politiker nicht "bei Rathäusern abladen"

Der Deutsche Städtetag hat die Bundesregierung aufgefordert, sich im Streit um die Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsvertreter klar zu positionieren. "Dieses Problem darf nicht bei den Rathäusern abgeladen werden. Da sind Außenpolitik und Diplomatie gefragt", sagte Städtetagspräsidentin Eva Lohse der "Rheinischen Post" vom Samstag. Auch die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) forderte die Bundesregierung auf, klar Stellung zu beziehen.

"Das eigentliche Problem ist doch die Frage, in welchem Umfang türkische Politiker in Deutschland um Stimmen werben können", sagte Lohse. Dieses Problem könne nur zwischen den Regierungen in Berlin und Ankara besprochen werden.

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Kraft sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, die Entscheidung über Auftritte türkischer Regierungsmitglieder dürfe nicht an den Kommunen hängenbleiben.

Am Donnerstag und Freitag waren im baden-württembergischen Gaggenau sowie in Köln und Frechen in Nordrhein-Westfalen Veranstaltungen mit Auftritten türkischer Minister abgesagt worden.

Städtetagspräsidentin Lohse verteidigte die Entscheidungen der Kommunen. Maßstab für die Städte sei die Sicherheit von Veranstaltungen. Eine Zensur politischer Reden finde nicht statt. "Die Absagen waren nicht politisch, sondern versammlungsrechtlich begründet", sagte sie. "Deshalb kann es auch vorkommen, dass eine Stadt oder eine Polizeibehörde eine solche Veranstaltung genehmigen muss, wenn die Sicherheit gewährleistet ist."

Die Stadt Gaggenau hatte am Donnerstag einen für den Abend geplanten Auftritt des türkischen Justizministers Bekir Bozdag abgesagt und dies mit Sicherheitsbedenken begründet. Parallel dazu sagte die Stadt Köln eine für Sonntag geplante Veranstaltung mit dem türkischen Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci ab, die laut Behörden ursprünglich als Theateraufführung angemeldet worden war.

Auch in Frechen kann Zeybekci nicht auftreten, die Verlegung der Veranstaltung dorthin klappte nicht. Der private Betreiber der für den Auftritt vorgesehenen Halle verwies darauf, dass diese am Sonntagabend nicht zu Verfügung stehe. Weiterhin geplant ist am Sonntag ein Auftritt Zeybekcis in Leverkusen bei einer Kulturveranstaltung. Diese soll nach einer Entscheidung der dortigen Stadtverwaltung auch stattfinden.