Starkes Erdbeben erschüttert Mexikos Hauptstadt

Die mexikanische Hauptstadt Mexiko-Stadt ist am Dienstag von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Die Erdstöße erreichten dem US-Erdbebeninstitut USGS zufolge eine Stärke von 7,1, die mexikanischen Behörden gaben die Stärke mit 6,8 an. Einwohner der 20-Millionen-Stadt liefen in Panik auf die Straße.

Das Epizentrum des Bebens lag im benachbarten Bundesstaat Puebla. Die Erdstöße waren aber auch in der Hauptstadt deutlich zu spüren. Das Beben ereignete sich auf den Tag genau 32 Jahre nach der Erdbebenkatastrophe von 1985, bei dem in Mexikos Hauptstadt mehr als 10.000 Menschen getötet worden waren.

Vor weniger als zwei Wochen hatte bereits ein starkes Beben den Süden Mexikos erschüttert, dabei starben mindestens 90 Menschen. Dieses Beben hatte die Stärke 8,2. Es war das heftigste in Mexiko seit 100 Jahren.