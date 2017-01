Start zur Grünen Woche mit mehr als 1600 Ausstellern

Die Grüne Woche in Berlin öffnet am Freitag (10.00 Uhr) ihre Türen für Fach- und Privatbesucher. Bis zum 29. Januar präsentieren sich den Organisatoren zufolge 1650 Aussteller aus 66 Ländern auf dem Messegelände am Berliner Funkturm. Erwartet werden zur weltgrößten Messe für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau etwa 400.000 Besucher. Partnerland ist in diesem Jahr Ungarn.

Auf der Messe werden unter anderem regionale Spezialitäten präsentiert; zudem gibt es einen "Erlebnisbauernhof" und eine Tierschau. Für Samstag rufen anlässlich der Grünen Woche zahlreiche Organisationen zur Großdemonstration "Wir haben es satt" in Berlin auf. Ihnen geht es um gesundes Essen, bäuerlich-ökologische Landwirtschaft sowie fairen Handel.