Steinmeier: Deutschland muss seine Verantwortung in der Welt ernst nehmen

Einen Appell zu Deutschlands Verantwortung in der Welt hat der scheidende Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Donnerstag in den Mittelpunkt seiner Abschiedsrede im Bundestag gestellt. Zugleich rief er dazu auf, die Demokratie gegen Gefahren zu verteidigen "im Inneren der Gesellschaft wie nach außen". Er wolle daran auch weiterhin mitwirken, kündigte Steinmeier an, der am 12. Februar zum Bundespräsidenten gewählt werden soll.

Steinmeier nutzte seinen etwa 20-minütigen Redeauftritt in der Debatte über die Verlängerung der Bundeswehr-Ausbildungsmission im Nordirak zu einer Bilanz seiner zurückliegenden drei Jahre als Außenminister. Diese seien gleich zu Beginn von großen Herausforderungen geprägt worden, sagte er mit Blick auf erst die Unruhen in der Ukraine und dann die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland, Ebola-Krise und den Aufmarsch der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) im Nordirak. Hier sei die deutsche Verantwortungsbereitschaft "vom Tag Eins an getestet worden".

Zuletzt jedoch "kamen die größten politischen Erschütterungen nicht mehr von Ferne, sie kamen immer mehr aus dem Inneren unserer Gesellschaft", sagte Steinmeier weiter. Von außen begleitet worden sei dies durch die Brexit-Entscheidung in Großbritannien, die Wahl Donald Trumps in den USA, und demnächst die Wahlen in den Niederlanden und in Frankreich. "Wenn die Grenze zwischen Innen und Außen verschwimmt, dann muss man aufpassen, dass nicht auch der Parlamentarismus weggeschwemmt wird", warnte der SPD-Politiker.

Scharf kritisierte er, ohne konkrete Namen zu nennen, mancherorts hätten "selbst ernannte starke Männer die Verachtung des Parlamentarismus zum Herrschaftsprinzip erkoren". Zugleich habe in den sozialen Netzwerken auch in Deutschland teilweise die Sprache "jedes Maß verloren". "Sie müssen jetzt den Raum der Demokratie verteidigen", rief Steinmeier den Abgeordneten zu. "Wenn ich irgend kann, werde ich aus möglichen neuen Ämtern heraus an dieser Verteidigung gerne mittun", kündigte er an.

Steinmeiers Rede wurde von den Abgeordneten der SPD sowie teilweise auch der Union und der Grünen mit stehenden Ovationen gefeiert. Bundestagsvizepräsidentin Edelgard Bulmahn (SPD) lobte dessen "unermüdlichen Einsatz für eine verantwortungsvolle Außenpolitik" und sein stetes Bemühen "politische Lösungen für Konflikte zu finden". Der bisherige Wirtschaftsminister und SPD-Chef Sigmar Gabriel, der Steinmeier an diesem Freitag im Außenamt ablöst, überreichte diesem zum Abschied ein Willy-Brandt-Porträt des Künstlers Armin Müller-Stahl.

Steinmeier geht als hoher Favorit in die Präsidentschaftswahl am 12. Februar. Er ist Kandidat der großen Koalition und kann auf Unterstützung auch von Wahlleuten der Grünen und der FDP zählen.