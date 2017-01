Steinmeier empfängt Welternährungsprogramm-Chefin und UN-Flüchtlingskommissar

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) empfängt am Montag in Berlin die Chefin des Welternährungsprogramms (WFP), Ertharin Cousin, und anschließend den UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi. Zwischen den beiden Treffen tritt Steinmeier mit seinen beiden Gästen vor die Presse (14.00 Uhr). Im Mittelpunkt der Gespräche im Auswärtigen Amt stehen die Lage von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen in aller Welt, der Zustand der internationalen humanitären Hilfe sowie Deutschlands Engagement.

Laut Auswärtigem Amt geht es insbesondere um die Fortführung der humanitären Zusammenarbeit im Bürgerkriegsland Syrien, die seit der Syrien-Konferenz in London im Februar vergangenen Jahres erheblich ausgeweitet worden sei. Auch die humanitäre Hilfe in Afrika wird ein Thema sein.