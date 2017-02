Steinmeier im ersten Wahlgang zum neuen Bundespräsidenten gewählt

Frank-Walter Steinmeier ist zum 12. Bundespräsidenten Deutschlands gewählt worden. Der frühere Außenminister und SPD-Politiker erhielt im ersten Wahlgang der Bundesversammlung am Sonntag 931 von 1239 gültigen Stimmen, wie Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) mitteilte. Steinmeier nahm die Wahl an.

Der frühere SPD-Politiker war gemeinsamer Kandidat von Union und SPD. Auch FDP und Grüne hatten ihre Unterstützung angekündigt. Gemessen an der so möglichen Maximalstimmzahl fehlten Steinmeier Dutzende Stimmen aus dem eigenen Lager. CSU, CDU, SPD, FDP und Grüne verfügten über 1106 Stimmen in der Bundesversammlung.

Steinmeier hatte vier Gegenkandidaten. Der Armutsforscher Christoph Butterwegge, der für die Linken ins Rennen gegangen war, schnitt mit 128 Stimmen deutlich stärker ab als erwartet. Die Linken verfügten über 95 Stimmen in der Bundesversammlung.

Für die AfD kandidierte Bundesvize Albrecht Glaser. Auch er bekam mit 42 Stimmen mehr Unterstützung als es die 35 AfD-Wahlleute erwarten ließen. Bei der Verkündung des Ergebnisses gab es Buh-Rufe.

Der TV-Richter Alexander Hold, der für die Freien Wähler aus Bayern angetreten war, bekam 25 Stimmen. Auch dies waren mehr als die elf Wahlleute der Freien Wähler.

Auf Engelbert Sonneborn, Vater des Satirikers Martin Sonneborn, entfielen zehn Stimmen. Aufgestellt hatte ihn die Piratenpartei, die über elf Mandate verfügte.

Insgesamt fehlten sieben der eigentlich 1260 Wahlleute in der Bundesversammlung. Nach Angaben von Lammert gab es 14 ungültige Stimmen. Die Zahl der Enthaltungen lag mit 103 ungewöhnlich hoch.