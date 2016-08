Steinmeier pocht auf Besuchsrecht von Bundestagsabgeordneten in Incirlik

Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat indirekt mit dem Ende des Bundeswehreinsatzes in der Türkei gedroht, falls die Regierung in Ankara das Besuchsrecht für Bundestagsabgeordnete nicht gewährleisten sollte. Wenn in der Türkei erwartet werde, dass der Bundestag solche Einsätze wie im türkischen Incirlik befürworte, dann müsse "die Möglichkeit für Abgeordnete bestehen, den Standort Incirlik zu besuchen", sagte Steinmeier am Montagabend in der ARD-Sendung "Farbe bekennen".

Einen "unmittelbaren Zusammenhang" zur Armenien-Resolution des Bundestages sieht Steinmeier nicht. Seit der Bundestag im Juni die Massaker an den Armeniern und anderen christlichen Minderheiten während des Ersten Weltkrieges in einer Resolution als Völkermord eingestuft hatte, verwehrt die Türkei deutschen Abgeordneten den Besuch bei den in Incirlik stationierten Bundeswehrsoldaten.

Deutschland beteiligt sich von der südtürkischen Luftwaffenbasis aus mit Aufklärungs-Tornados und Tankflugzeugen am Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Das derzeitige Mandat für den Einsatz läuft im Dezember aus.

Zur Politik der türkischen Regierung nach dem Putschversuch vom 15. Juli sagte Steinmeier, das diese "jedes Maß übersteigt". Es gehöre zu einer "verantwortungsvollen Haltung", dies im Gespräch mit der Regierung in Ankara zu sagen. Der deutsche Außenminister ließ im Rückblick Zweifel erkennen, ob es nach dem Scheitern des Putsches besser gewesen wäre, die Besuchsdiplomatie wieder aufzunehmen: "Rückblickend hätte man vielleicht auch hinfliegen müssen – oder können mindestens."

Zu der Mitte August bekannt gewordenen Einschätzung des Bundesnachrichtendienstes (BND), nach der die Türkei zu einer "zentrale Aktionsplattform" von Islamisten für den Nahen und Mittleren Osten geworden ist, ging Steinmeier auf Distanz. Er könne diese Einschätzung "deshalb nicht teilen", weil "für solche öffentlichen Anschuldigungen klare Belege" erforderlich seien, sagte der SPD-Politiker. Er kenne aber "die dahinter stehenden Informationen" nicht und sei "deshalb eher zurückhaltend mit solchen pauschalen Verurteilungen".