Steinmeier reist mit französischem Kollegen Ayrault nach Kiew

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) reist am Mittwoch zu Beratungen über den Konflikt in der Ostukraine nach Kiew. Zusammen mit seinem französischen Kollegen Jean-Marc Ayrault will Steinmeier in der ukrainischen Hauptstadt einen neuen Vorstoß unternehmen, um den Minsker Friedensprozess wieder in Gang zu bringen. Geplant sind Beratungen mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, Regierungschef Wolodimir Groisman sowie Abgeordneten.

Seit Anfang September gilt eine brüchige Waffenruhe im Osten der Ukraine, wo seit 2014 prorussische Separatisten gegen ukrainische Regierungstruppen kämpfen. Das im Februar 2015 in Minsk geschlossene Friedensabkommen sieht neben einem Waffenstillstand und dem Abzug schwerer Waffen von der Front auch Wahlen vor. Es ist aber bis heute nicht umgesetzt.