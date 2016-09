Steinmeier trifft Kollegen der baltischen Staaten und aus Dänemark

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) trifft am Dienstag seine Kollegen aus Estland, Lettland und Litauen. Die Gespräche in der lettischen Hauptstadt Riga sollen sich um die Ukraine-Krise und das Verhältnis der Balten-Republiken zu Russland drehen. Deutschland nahm vor 25 Jahren die diplomatischen Beziehungen zu den drei früheren Sowjetrepubliken vom Baltikum wieder auf. Nach der Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim durch Russland und angesichts der anhaltenden Spannungen in der Ostukraine haben sich die Beziehungen der baltischen Staaten zu Russland verschlechtert.

Steinmeier trifft am Abend in Berlin auch seinen dänischen Kollegen Kristian Jensen. Bei dem Gespräch soll es um bilaterale und europapolitische Fragen gehen.