Steinmeier und Ayrault besuchen erstmals Konfliktgebiet in der Ostukraine

Erstmals seit dem Beginn der Ukraine-Krise ist Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) mit seinem französischen Kollegen Jean-Marc Ayrault in den umkämpften Osten des Landes gereist. Die Politiker besuchten am Donnerstag Kramatorsk und die frühere Rebellenhochburg Slawjansk, um sich über die Lage zu informieren und den Friedensprozess voranzutreiben. In der Nacht zum Donnerstag trat eine neuerliche Waffenruhe in Kraft.

Steinmeier und Ayrault trafen in Kramatorsk im Donbass zunächst Vertreter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), welche die Einhaltung der Waffenruhe überwachen. Die OSZE-Mission informierte die Minister über Brüche der Feuerpause in der Vergangenheit und zeigte ihnen in der Region gefundene Minen- und Granatenfragmente.

Steinmeier und Ayrault wurden vor dem OSZE-Büro der Stadt außerdem von rund 40 Demonstranten empfangen, die gegen mehr Autonomie für die östlichen Regionen Donezk und Luhansk protestierten. "Nein zum Sonderstatus für den Donbass" und "Wir sind Ukraine" stand auf den Schildern der Demonstranten. Kramatorsk im Donbass wird von den ukrainischen Regierungstruppen kontrolliert.

In Slawjansk besuchten die Minister mit ihrem ukrainischen Kollegen Pawlo Klimkin eine bei Kämpfen zerstörte Brücke. Ukrainische Regierungstruppen hatten die Stadt im Juli 2014 von prorussischen Rebellen zurückerobert. Ayrault erklärte, er arbeite gemeinsam mit Steinmeier daran, die Bedingungen für einen Herbstgipfel von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Präsidenten Frankreichs, der Ukraine und Russlands, François Hollande, Petro Poroschenko und Wladimir Putin, zu schaffen.

Steinmeier erklärte seinerseits, die seit Mitternacht geltende Waffenruhe werde eingehalten. Nun müsse für einen "langfristigen Waffenstillstand" gearbeitet werden, zitierte ihn das Auswärtige Amt. Entscheidend sei dabei der Wille der Konfliktparteien. Die Feuerpause soll zunächst mindestens eine Woche andauern und wird von den Regierungen in Moskau und Kiew unterstützt.

Steinmeier und Ayrault hatten am Mittwoch Kiew besucht. Erklärtes Ziel der Reise war das Vorantreiben der Umsetzung des Minsker Friedensabkommens. Dieses sieht eine Waffenruhe und den Abzug schwerer Waffen vor, ist aber bis heute nicht umgesetzt. In Kiew sorgen geplante Autonomierechte für die östlichen Regionen für Stirnrunzeln - die ukrainische Führung befürchtet durch die separatistischen Tendenzen eine weitere Destabilisierung des Landes.

In der Ostukraine bekämpfen sich ukrainische Regierungstruppen und prorussische Separatisten. Die UNO stufte die Lage im Konfliktgebiet am Donnerstag zwar als verbessert, jedoch weiterhin als "sehr instabil" ein. Es gebe ein reelles Risiko, dass die Gewalt "jederzeit wieder eskaliert", erklärte UN-Menschenrechtskommissar Zeid Ra'ad Al Hussein.

Unterdessen verlängerte die EU ihre Sanktionen gegen Separatisten in der Ostukraine sowie Vertraute Putins um weitere sechs Monate. Wie der EU-Rat mitteilte, werden damit Einreise- und Vermögenssperren gegen 146 Russen und Ukrainer bis Mitte März 2017 beibehalten. Bestehen bleiben auch Kontensperrungen für 37 Unternehmen und Organisationen, die zur Eskalation des Konflikts beigetragen haben sollen. Die Überprüfung der Situation habe "keine Änderung der Sanktionsregelung" oder der Liste der Betroffenen zugelassen, hieß es.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) gab unterdessen nach einem Jahr Unterbrechung eine weitere Hilfstranche für die Ukraine frei und kündigte eine Überweisung in Höhe von einer Milliarde Dollar (890 Millionen Euro) an. Das Geld war aus Unzufriedenheit über die Korruptionsbekämpfung zurückgehalten worden. IWF-Chefin Christine Lagarde sprach von Fortschritten, mahnte aber weitere Anstrengungen gegen die Korruption und für bessere Regierungsstandards an.

Unabhängig von dem militärischen Konflikt im Landesosten soll indes das Finale der Fußball-Champions-League im Mai 2018 in Kiew ausgetragen werden. Das entschied der europäische Fußballverband Uefa nach eingehender Prüfung der Sicherheitslage am Donnerstag.