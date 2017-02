Steinmeier will als Bundespräsident für Wertschätzung der Demokratie werben

Der künftige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will in seinem neuen Amt um "Wertschätzung für das gemeinsame demokratische Fundament" werben und dabei besonders junge Menschen ansprechen. Wenn die Demokratie geachtet werde, könne "auf Grundlage dieses Fundaments herzhaft über Richtung und Optionen zukünftiger Politik gestritten werden", sagte Steinmeier laut Vorabmeldung vom Freitag in einem Gespräch mit der Wochenzeitung "Das Parlament".

Steinmeier kündigte darin an, dass er viel Zeit darauf verwenden wolle, "gerade jungen Menschen zu erklären, warum wir die Politik und warum wir Menschen brauchen, die bereit sind, Verantwortung zu tragen". "Es geht inzwischen wieder um die Demokratie selbst", fügte der ehemalige Außenminister hinzu.

In vielen Ländern gebe es einen wachsenden Bedarf an einfachen Antworten auf gesellschaftliche Fragen "und leider auch politische Kräfte, die vorgeben, diese zu haben", kritisierte Steinmeier in dem Interview. Wenn die Probleme jedoch immer komplexer würden, könnten die Antworten nicht gleichzeitig immer einfacher werden.

"Wir müssen die Gesellschaft wieder stärker zu sich selbst bringen", mahnte Steinmeier, der vor knapp einer Woche zum neuen Staatsoberhaupt gewählt worden war. Er forderte "neue und direkte Zugangswege gerade zur jüngeren, zunehmend digitaleren Generation, damit die den Blick vom Smartphone hebt und die wirkliche Welt wahrnimmt". Dazu werde er "nach Begegnungsformen insbesondere mit der Jugend und über soziale Grenzen hinweg suchen".

Steinmeier war auf Vorschlag von SPD und der Union im ersten Wahlgang mit einer breiten Mehrheit zum zwölften Bundespräsidenten gewählt worden. Er übernimmt am 19. März das Amt von Joachim Gauck.