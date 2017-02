Steinmeier will als Bundespräsident Mut machen

Der zwölfte deutsche Bundespräsident heißt Frank-Walter Steinmeier. Der frühere SPD-Außenminister und gemeinsame Kandidat von Sozialdemokraten und Union bekam am Sonntag erwartungsgemäß im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit: 931 von 1239 gültigen Stimmen. In einer kurzen Dankesrede rief Steinmeier die Deutschen zu einem mutigen Blick in die Zukunft auf. Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) bekam viel Applaus für seine Mahnungen Richtung USA.

Für Steinmeier hatten sich neben CDU, CSU und SPD im Vorfeld der Bundespräsidenten-Wahl auch FDP und Grüne ausgesprochen. Gemessen an der so möglichen Höchststimmzahl fehlten Steinmeier allerdings Dutzende Voten: Die fünf Parteien verfügten über 1106 Sitze in der Bundesversammlung.

Steinmeier rief die Deutschen zu Zuversicht auf. Deutschland sei in "stürmischen Zeiten" für viele Menschen in der Welt zu einem "Anker der Hoffnung" geworden, sagte er. "Und wenn wir anderen Mut machen wollen, dann brauchen wir selber welchen."

Der langjährige SPD-Politiker tritt sein Amt am 19. März an. Die Zeit bis dahin wolle er nutzen, um ein wenig "runterzukommen" und Abschied zu nehmen von seinen Aufgaben als Außenminister, sagte er der ARD.

Dank richtete Steinmeier auch an seinen Vorgänger Joachim Gauck. Der scheidende und sichtlich gerührte Bundespräsident wurde von der Bundesversammlung mit stehendem Applaus gefeiert, als Sitzungsleiter Norbert Lammert (CDU) dessen Arbeit der vergangenen Jahre würdigte. Vertreter der AfD und der Linken blieben dagegen sitzen, was CDU-Generalsekretär Peter Tauber als fehlenden Anstand kritisierte.

Steinmeier setzte sich gegen ein vergleichsweise großes Konkurrentenfeld von vier weiteren Kandidaten durch. Die Linkspartei war mit Armutsforscher Christoph Butterwegge ins Rennen gegangen. Dieser schnitt mit 128 Stimmen deutlich stärker ab als erwartet.

Für die AfD kandidierte Bundesvize Albrecht Glaser. Auch er bekam mit 42 Stimmen mehr Unterstützung als es die Zahl der AfD-Wahlleute erwarten ließ. Bei der Verkündung des Ergebnisses gab es Buh-Rufe.

Der TV-Richter Alexander Hold, der für die Freien Wähler aus Bayern angetreten war, bekam 25 Stimmen. Auf Engelbert Sonneborn, Vater des Satirikers Martin Sonneborn, entfielen zehn Stimmen. Er war für die Piraten angetreten. Nach Angaben von Lammert gab es 14 ungültige Stimmen. Die Zahl der Enthaltungen lag mit 103 ungewöhnlich hoch.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich hochzufrieden mit der Wahl von Steinmeier. "Ich bin überzeugt, er wird ein hervorragender Bundespräsident sein", sagte sie. Merkel war in ihrer Partei dafür kritisiert worden, keinen eigenen Unionskandidaten aufgeboten zu haben.

Zum Auftakt der Bundesversammlung im prall gefüllten Plenarsaal des Reichstags hatte Lammert eine eindringliche und ungewöhnlich lange Rede gehalten. Großen Beifall erhielt er unter anderem für deutliche Mahnungen an die Adresse von US-Präsident Donald Trump. Abschottung und Protektionismus könnten "fatale Nebenwirkungen für die internationalen Beziehungen" haben, sagte Lammert.

Ausdrücklich kritisierte er ein Programm des "Wir zuerst". Trump war mit dem Wahlspruch "America First" ins Weiße Haus eingezogen. Die Europäer rief Lammert auf, ihre Interessen gemeinsam zu vertreten. Dazu müsse Souveränität geteilt werden.