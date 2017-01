Stoltenberg warnt vor Einflussversuchen auf Wahlen in Nato-Ländern

Nach den Vorwürfen gegen Russland wegen des Eingreifens in die US-Präsidentschaftswahl hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor weiteren Beeinflussungsversuchen in anderen Bündnisländern gewarnt. Die Nato sei besorgt über Angriffe auf Datennetze vieler ihrer Mitgliedstaaten, sagte Stoltenberg am Donnerstag in Brüssel. "Jeder Versuch, in nationale Wahlen von außen einzugreifen oder diese zu beeinflussen, ist nicht hinnehmbar." Die Nato konzentriere sich deshalb darauf, ihre Mitglieder bei der Stärkung ihrer Cyber-Abwehr zu unterstützen.

Am Mittwoch hatte auch der designierte US-Präsident Donald Trump Russland die Verantwortung für die Hacker-Angriffe im Präsidentschaftswahlkampf zugewiesen. Die US-Geheimdienste werfen Moskau dies schon länger vor. Ihnen zufolge verfolgte die russische Regierung dabei das Ziel, die Chancen Trumps zu erhöhen, der sich für eine Normalisierung der Beziehungen mit Moskau ausspricht.

Der scheidende US-Präsident Barack Obama reagierte auf die angeblichen Eingriffsversuche mit einer Reihe von Strafmaßnahmen. Unter anderem wies er 35 russische Geheimagenten aus.

In den europäischen Nato-Mitgliedern Niederlande, Frankreich und Deutschland finden in diesem Jahr Wahlen statt. Auch hier gibt es Befürchtungen, dass Russland versuchen könnte, die Urnengänge zu beeinflussen, um etwa einen Kurswechsel bei der Sanktionspolitik der Europäer im Ukraine-Konflikt zu begünstigen.