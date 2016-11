Streiks bei Eurowings und Lufthansa angekündigt

Kunden der Lufthansa und ihrer Billigtochter Eurowings müssen sich am Dienstag und Mittwoch auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi rief das Kabinenpersonal von Eurowings für Dienstag in Düsseldorf und Hamburg zum Streik auf. Für Mittwoch kündigte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ganztägige Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa an. Die Lufthansa bezeichnete den Streikaufruf von Cockpit als "der falsche Weg".

Wie Verdi am Montagabend mitteilte, wird es an den Standorten Düsseldorf und Hamburg am Dienstag zwischen 05.00 Uhr und 20.00 Uhr zu einem ganztägigen Streik kommen. Trotz mehrmonatiger Tarifverhandlungen mit Eurowings habe kein Ergebnis erzielt werden können. Der Eurowings-Vorstand habe die "Arbeitsniederlegung provoziert", weil er nun "plötzlich" darauf beharre, nur gemeinsam mit Verdi und der Flugbegleitergewerkschaft Ufo einen Tarifvertrag aushandeln zu wollen. "Als mitgliederstärkste Gewerkschaft bei Eurowings bestehen wir auf einem eigenständigen Tarifabschluss", erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle.

Ein Eurowings-Sprecher kritisierte Verdi für den Streikaufruf. Die Verhandlungen seien "weit vorangeschritten" und von Verdi "nicht für gescheitert erklärt" worden. "Umso überraschter sind wir, dass Verdi zu einem ganztägigen Streik in Düsseldorf und Hamburg aufgerufen hat." Es dürfe nicht sein, "dass interne Wettrennen um Gewerkschaftsmitglieder fortwährend auf dem Rücken unserer Kunden ausgetragen werden", sagte der Sprecher. Betroffen von dem angekündigten Streik seien insgesamt 23 Flugzeuge - 17 in Düsseldorf und sechs in Hamburg.

Verdi erwartet von der Fluggesellschaft eine kräftige Erhöhung der Gehälter und eine Anhebung der Funktionszulagen um jeweils sieben Prozent, 500 Euro Zulage für die Kabinenleitung sowie die vollständige Bezahlung der Dienstzeit einschließlich der Bodentätigkeiten und Bodenzeiten. Darüber hinaus strebt die Gewerkschaft eine Anhebung der Mehrflugstundenvergütungen sowie eine Anhebung der Provision beim Bordverkauf an. Die Laufzeit des Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen.

Vom Streik der Vereinigung Cockpit sind am Mittwoch Lang- und Kurzstreckenverbindungen ab Deutschland in der Zeit zwischen 00.01 Uhr bis 23.59 Uhr betroffen, wie es in einer am Montagabend auf der Internetseite der Gewerkschaft veröffentlichten Erklärung hieß.

Die Gewerkschaft hatte vor einer Woche die jüngsten Tarifverhandlungen über die Vergütung der Piloten für gescheitert erklärt und Streiks im Passagier- und Frachtverkehr angekündigt. In der Erklärung vom Montag hieß es nun: "Die VC fordert nach mehr als fünfeinhalb Jahren ohne Vergütungserhöhung eine durchschnittliche jährliche Anpassung der Gehälter um 3,66 Prozent." Die Verhandlungsführer der Lufthansa hätten jedoch "trotz mehrfacher Aufforderungen bis zuletzt kein abschlussfähiges Angebot vorgelegt". Ein Angebot von 2,5 Prozent sei "kein Angebot, wenn dafür mindestens eine Gegenleistung in gleicher Höhe verlangt wird".

Jörg Handwerg, Mitglied des VC-Vorstandes, erklärte, die Lufthansa weise seit Jahren "sehr gute Zahlen" aus. Nach dem Rekordergebnis im vergangenen Geschäftsjahr steuere der Konzern dieses Jahr erneut auf ein "hervorragendes Ergebnis" zu. Dass der Konzernvorstand und der Aufsichtsrat dies genauso sähen, lasse sich an der "Grundgehaltserhöhung des Vorstandes von bis zu 30 Prozent und der noch stärkeren Erhöhung der Aufsichtsratsbezüge in den vergangenen Jahren" ablesen.

Die Lufthansa erklärte, sie habe der VC mehrfach eine Schlichtung angeboten, um den Tarifkonflikt unter Vermittlung eines neutralen Dritten zu lösen. Dies habe der VC "stets abgelehnt".